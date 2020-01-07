【武漢肺炎】口罩缺貨全城瘋搶　藥房以海鮮價出售炒貴4倍

武漢爆發不明原因肺炎，本港亦陸續出現由武漢回港後出現症狀的疑似個案，亦有疑似患者拒絕入院。市民惟恐疫症有機會傳入社區，紛紛購入口罩保護自己。記者今日（7日）到訪荃灣和旺角一帶多間藥房，發現口罩價錢如同「海鮮價」，有藥房將兒童口罩售價炒高近4倍，成人口罩售價亦抬高1倍，仍不乏市民問津。有家長更在社交網站透露，坊間成人口罩已炒至近300元一盒，價錢炒高約6倍。

不少市民選購口罩。（余嘉文攝）

全城防疫！記者到訪荃灣和旺角14間藥房，並到連鎖個人護理店查詢口罩的價錢，不少藥房的成人口罩均已售罄，而仍有存貨的店舖亦以「海鮮價」出售，50個一盒獨立包裝的成人口罩更由平日50元左右，售價炒高至80至98元一盒，炒價升幅近一倍。有些藥房則分拆出售，平均一包10個的成人口罩索價15元。有家長在社交網站出帖表示，坊間成人口罩的售價已升至280元一盒，炒價升近6倍！

兒童口罩同樣搶手，不同藥房的價錢亦是相距甚遠！荃灣一間藥妝店出售一盒50個裝3歲以上的中童口罩低至20元，但每人限購一盒。有藥房表示，即使全城瘋搶，明知有行家抬高售價，仍堅持以平日價格出售兒童口罩，平均1元1個，惟存貨有限，售完則未知何時翻貨。

記者亦見其他藥房出售的兒童口罩牌子多樣，一盒50個售價由60至88元不等，仍不乏大量家長查詢和購買。

記者購入最平的口罩為20元一盒，惟沒有口罩的代理商及產地資料。（王淑君攝）

+ 4 + 3 + 2

連鎖店幾乎存貨全清

記者另到3大連鎖的個人護理店查詢，其中一間表示全部口罩已缺貨，另外２間則只剩少量，以兒童口罩為主，另有存貨是防花粉口罩，而非外科手術口罩，可謂一罩難求。

網上現「良心藥房」

有店抬價，亦有藥房認為「健康無價，絕不坐地起價」。一款PM口罩一盒30個裝，記者在旺角藥房發現售價飆至80元，明尚社區藥房在該專頁發帖表示，堅持以38元2盒出售，每人限購2盒，售完即止。但同一款口罩，在旺角朗豪坊一帶的藥房卻以80元一盒出售，炒高近4倍，相當誇張。