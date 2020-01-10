【專訪】考慮參選立會飲食界　林瑞華：目標新增5千選民撼張宇人

泛民主派於區議會選舉歷史性大勝，振奮陣營士氣，下一目標已隨即轉移至今年9月立法會選舉，尤其是一直由建制派主導的35席功能組別。在近月的「黃色經濟圈」帶動下，黃店大排長龍，立法會飲食界議席成為民主派頭號搶攻目標，中小企食店聯盟召集人林瑞華承認，正積極考慮參選，又透露自己一直與公民黨合作，希望打破建制派壟斷飲食界的局面。 林瑞華日前接受《香港01》專訪時又批評，已擔任5屆立法會議員的張宇人只顧大企業的利益，甚少為小店發聲，聯盟去年底已組織民間登記隊，呼籲食店新增為飲食界選民，目標是在4月截止前新增5,000名選民。

中小企食店聯盟召集人林瑞華指，正積極考慮參選立法會飲食界議席，希望打破建制派壟斷飲食界的局面。（余俊亮攝）

政府支援不足 中小企無力營運美食車

身兼美食車大聯盟發言人的林瑞華，是第一批經營美食車的先鋒，在2017年初，他經營的「七桌子」與「樺得園」合作，在美食車上以「黯然銷魂漢堡」打出名堂。事隔3年，林瑞華指，現時全港只剩下14輛持牌美食車，當中約3至4輛已準備退出，他坦言，經營美食車門檻太高，「政府將美食車與旅遊事務捆綁，變相缺乏本地市民支持」，加上選址不佳等問題，令美食車政策陷於失敗邊緣，「只有大企業才有能力經營美食車，即使他們蝕錢都有其他業務補救，但一般中小企根本無力承擔，唯有轉型或離場止蝕」。

身兼美食車大聯盟發言人的林瑞華，是第一批經營美食車的先鋒，但他指，現時全港只剩下14輛持牌美食車，當中約3至4輛已準備退出。（余俊亮攝）

批張宇人只顧大集團 漠視小店聲音

在持續逾半年的反修例風波下，不少食肆首當其衝成為重災區，生意大跌逾半，「尤其是在旺角警署旁的太子酒吧街，現時逢星期六、日幾乎都不用做生意」。林瑞華批評，作為業界代表的張宇人，很多時候只顧及飲食集團意見，但從無為小店發聲，「其實業界代表最重要是以業界利益為先，政治立場都是其次，坦白講如果個代表太黃，藍店東主都唔會搵你幫手，所以最重要是做到黃同藍店都唔抗拒搵你幫手，咁先最重要」。

商務及經濟發展局局長邱騰華早前曾指，「黃色經濟圈」是「畫地為牢」，看不到可維持下去，林瑞華坦言，正因自己有經營食肆，深明經營者所面對的困難，他也不希望社會以顏色區分食肆，但他卻點出箇中原因，「其實黃色經濟圈能否維持下去，最主要是視乎政府是否願意回應民間訴求，若政府願意回應，根本就不會有這些區分」。

林瑞華現時在紅磡經營616七桌子火鍋店，他去年牽頭成立中小企食店聯盟，目前有約數十間食肆成員。（余俊亮攝）

飲食界潛在市場大 街市賣魚也可是選民

現時在紅磡經營616七桌子火鍋店的林瑞華，去年牽頭成立中小企食店聯盟，目前有約數十間食肆成員，其後更組織了民間登記隊，由義工走訪18區呼籲食店新增為飲食界選民，他透露現時有約500間食肆已成功登記，有信心在4月2日更改選民登記期限截止前，成功新增5,000名選民。

至於為何目標要訂在5,000人？林瑞華表示，現任業界代表張宇人在2016年換屆選舉時，以2,438票擊敗只得647票的對手伍永德當選，他相信只要成功新增5,000人，將足夠踢走張宇人當選。

林瑞華坦言，很多人不知道自己是飲食界選民，「其實食物製造廠、小食店、酒吧，甚至在非房署街市內賣魚賣凍肉的持牌人，都可登記成為選民。香港有約3萬間食肆，但現時只有約4,000名選民，包括3,000名個人選民及1,000名團體選民，所以飲食界的潛在市場十分大」。林瑞華又透露，未來主要目標是呼籲一眾小店登記做選民，尤其是近年湧現的台式飲品店，相信要增加數百名新選民並非難事。

與公民黨合作擺街站 拒談會否加入公民黨

林瑞華在1月1日元旦遊行當日，曾夥拍公民黨立法會議員楊岳橋、郭榮鏗及專業議政莫乃光擺街站，公開招募飲食界選民登記義工隊成員，在12月8日的民陣遊行中，公民黨創黨黨魁余若薇亦登上美食車為林瑞華打氣。林瑞華不諱言，正考慮參選飲食界議席，他近月一直與公民黨合作，至於會否更進一步加入該黨做黨員？他則不置可否，但指未來會繼續舉辦活動力谷選民登記。