【拆局】產假增至14周　工聯會倡直上大會待批　據悉政府不反對

《2019年僱傭（修訂）條例草案》今天（8日）在立法會首讀和二讀，若修訂通過，法定產假將由目前的10個星期增加至14個星期，不過由於內務委員會目前未能選出主席，內會無法就《草案》決定是否成立法案委員會，令《草案》恢復二讀和三讀無期。工聯會何啟明今天在大會動議，要求引用《議事規則》第54（4）條將《草案》直上大會，避過冗長的內會程序。動議目前需待立法會主席梁君彥批准。 何啟明的「直上大會」動議令民主派「左右做人難」，據了解，泛民大部分議員反對直上大會，因擔心開壞先例，憂政府日後重施故伎，將來以同樣形式「快刀斬亂麻」在立法會上通過「惡法」，惟部分議員憂反對動議會惹來女性和孕婦不滿。有政府消息人士表示，鑑於內會「停擺」，不知何時恢復運作，故認為《草案》直上大會乃「好事」，又指局方做足準備工夫，即使明天直上大會也不會有任何問題。

工聯會麥美娟（左二）今天見記者亦透露，商界議員初步同意「直上大會」建議。（鄭榕笛攝）

若未能在休會前通過 「至少遲一年半年」

根據《議事規則》第54（4條），法案二讀後辯論須中止待續，交付內務委員會處理，「除非立法會就任何議員在獲得立法會主席的同意後提出的一項可無經預告而動議的議案另有命令」，意指無需成立法案委員會，直接把《草案》交付內會恢復二讀和三讀。

何啟明表示，有關法案把全薪產假延長至14周，是工聯會爭取多年的結果，亦是市民所渴望的，惟現時內會拉布情況嚴重，他希望法案可以盡早進行二讀，直指「直上大會」乃逼不得已，認為若法案在立法會會期完結前未能通過，估計要等到2023年才能實施14周產假。

有政府消息人士表示，鑑於內會「停擺」，樂見《草案》直上大會。該消息人士指，若內會「停擺」至立法會會期完結，《草案》的立法程序需推倒重來，「至少遲一年半年（通過）。」他又指局方預備充足，即使直上大會也不會有任何問題。

邵家輝表示自由黨黨團仍未討論是否支持直上大會，強調需待了解梁君彥的決定再作打算。（資料圖片／歐嘉樂攝）

梁君彥明早決定是否批准

「直上大會」動議需要由梁君彥批准，其後經分組點票表決。據了解，梁君彥今天與各黨派會面，了解各黨派的意向，有泛民議員形容，梁君彥是次處理此動議的態度非常謹慎。

工聯會麥美娟今天見記者亦透露，商界議員初步同意「直上大會」建議。自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，大原則不反對延長產假，指現在已是「唔同以前嘅年代」，加上政府有支援，很多僱主也不介意延長產假，至於是否支持直上大會，他表示自由黨黨團仍未討論有關事宜，強調需待了解梁君彥的決定再作打算。

有泛民議員透露，大部分民主派反對「直上大會」，因不希望開壞先例，擔心政府日後重施故伎，將來以同樣形式「快刀斬亂麻」在立法會通過「惡法」。惟有部分泛民議員擔心，反對「直上大會」動議或惹人話柄，憂被女性或孕婦批評泛民「拉死內會」，致部分孕婦未能享受14周產假。

《2019年僱傭（修訂）條例草案》今天（8日）在立法會首讀和二讀，若修訂通過，法定產假由目前的10個星期增加至14個星期。（資料圖片／歐嘉樂攝）