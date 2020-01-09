【立法會】阻政府將延長產假草案交人力委員會　泛民點人數釀流會

立法會昨日首讀及二讀《2019僱傭（修訂）條例草案》，內容包括將產假由目前10周延長至14周。工聯會何啟明昨動議將草案走捷徑「直上大會」。主席梁君彥將於今日（9日）裁定是否批准何啟明動議。 《香港01》直播現場情況。

勞工及福利局局長羅致光隨即動議，《2019僱傭（修訂）條例草案》不交付內會而轉交由人力事務委員會處理。(資料圖片/余俊亮攝)

【14:55】人民力量立法會議員陳志全提出點算法定人數，15分鐘進入會議廳的議員仍不足法定人數，會議廳傳出陣陣噓聲，主席梁君彥宣布流會。根據《議事規則》，主席可於同日重新召開會議。

在流會前一刻，泛民主派議員全數不在席，會議廳內只有建制派議員在席，工聯會議員齊人，而民建聯梁志祥則在流會後一刻才趕到會議廳外。而民建聯李慧琼、劉國勳及鄭泳舜則要參與其他會議而缺席。

【14:20】人力事務委員會主席何啟明發言指，雖然今早提出把草案「直上大會」的動議不被批准感到可惜，但作為人力委員會主席，他懇請各位議員放草案一條生路。他指，條例幾乎無爭議性，勞工顧問委員會已經就條例舉行多次會議，「14個禮拜嘅共識傾咗好耐。」工會及資方亦商討多次，難得的是政府願意撥款補貼額外新增的4周開支，不希望法例因為內會糾紛不獲通過。

特首林鄭月娥昨晚在Facebook發文，稱留意到何啟明為爭取條例早日通過，將在大會上動議不將條例草案交付內會處理，直接在大會討論，稱讚工聯會「心繋勞工」。（資料圖片／羅君豪攝）

【14:08】立法會大會在下午2時復會，主席梁君彥表示他已諮詢過勞福局局長以及各黨派議員的看法;有部分議員希望盡早討論《草案》，稱明白事務委員會不能完全取代法案委員會，但由事務委員會討論可讓議員盡早展開討論，若日後《草案》在大會恢復二讀辯論，亦不會剝奪議員對條例草案提出修正的權利。

梁君彥表示，另外有部份議員反對，指事務委員會不應審議已提交立法會的草案，工作範圍限於監察政府的政策，另外又指而且不能逐條審議條例草案，憂慮非事務委員會的議員不能加入審議。

梁君彥認為，由事務委員會討論法案未必是最理想的安排，但在內會未能正常運作的情況下，考慮到立法會的憲制職能，以及議員提出修正案的權利，決定批準動議。他指，討論所有立法會的政策都屬事務委員會職權範圍。

【09:06】工聯會何啟明昨動議將草案走捷徑「直上大會」。主席梁君彥將於今日裁定不批准何啟明動議。梁君彥表示，留意到自第一屆立法會從未有法案在不交付內委會的情況下在內會即時審議，先例要追溯至立法局及臨時立法會時期，當時相關條例草案有一定逼切性，反映法案「直上大會」要符合相當高門檻。

梁君彥指曾就動議諮詢勞工及福利局意見，局方認為即使草案在短期內通過，政府也需時準備實施，如草案未能在今個會期內通過，實施日期將進一步押後，故樂意看見草案盡快通過。

梁表示，部份議員反映「直上大會」令內會無法成立法案委員會審議條例草案，議員失去提修正案的機會。鑑於各黨派議員未能就動議達成共識，故他不批准何啟明的動議。

勞工及福利局局長羅致光隨即動議，條例草案不交付內會而轉交由人力事務委員會處理。羅認為按照梁君彥引述的先例，將條例草案交由人力事務委員會處理屬可取方法。梁君彥暫停會議處理。

內務委員開會11次，至今未能選出主席，內會無法就《草案》決定是否成立法案委員會，令《草案》恢復二讀和三讀無期。工聯會何啟明昨天（8日）在大會動議，要求引用《議事規則》第54（4）條將《草案》直上大會，避過冗長的內會程序。

「直上大會」動議需要由梁君彥批准，其後經分組點票表決。據了解，梁君彥昨天已與各黨派會面，了解各黨派的意向。工聯會麥美娟表示，商界議員初步同意「直上大會」建議。