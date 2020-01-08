產假增至14周　何啟明動議直上大會　林鄭發文讚工聯會心繋勞工

《2019年僱傭（修訂）條例草案》今天（8日）在立法會首讀和二讀，若修訂通過，法定產假將由目前的10個星期增加至14個星期，不過由於內務委員會目前未能選出主席，內會無法就《草案》決定是否成立法案委員會，令《草案》恢復二讀和三讀無期。工聯會何啟明今天在大會動議，要求引用《議事規則》第54（4）條將《草案》直上大會，避過冗長的內會程序，動議目前需待立法會主席梁君彥批准。 特首林鄭月娥今天晚上在Facebook發文，她表示留意到何啟明為爭取條例早日通過，今天在大會上動議不將條例草案交付內會處理，直接在大會討論，林鄭指出「無論動議是否獲批和通過，工聯會都是心繋勞工」。

特首林鄭月娥今天晚上在Facebook發文，她表示留意到何啟明為爭取條例早日通過，今天在大會上動議不將條例草案交付內會處理，直接在大會討論，林鄭指出「無論動議是否獲批和通過，工聯會都是心繋勞工」。（資料圖片／羅君豪攝）

林鄭主動提麥美娟 讚麥做實事

林鄭表示，在職媽媽能否早點享有14星期有薪產假，「看來就取決於立法會非建制派議員會否『高抬貴手』，停止阻礙立法會選出內會主席，讓政府今日向立法會提交的相關條例草案能夠開始審議」，她表示留意到何啟明為爭取條例早日通過，今天在大會上動議不將條例草案交付內會處理，直接在大會討論，林鄭指出「無論動議是否獲批和通過，工聯會都是心繋勞工」。



林鄭又表示，工聯會「心繋勞工」可從改善基層外判工人可從一事反映，她指2018年提出改善政府基層外判工人待遇的措施，當時她應麥美娟要求，政府將受惠於新措施的合約批出日期由原來的2019年4月提前到2018年10月，令額外過萬個基層員工受惠，「真希望多些議員做實事」。

林鄭與麥美娟的關係一直備受關注，今年6月，經民聯張華峰在監警會會議與監警會主席梁定邦的對話內容流出，當時他提到麥美娟在禮賓府當眾「爆粗」批評特首林鄭月娥處理修例風波不當，間接印證有關傳聞，引起社會廣泛關注。