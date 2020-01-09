【中聯辦換人】駱惠寧親赴禮賓府　上任後首次與林鄭月娥會面

中聯辦主任駱惠寧本周一正式履新，特首林鄭月娥日前透露本周內會與駱惠寧會面。消息指，二人今日（9日）下午2時30分在禮賓府會面，大批傳媒自早上11時起在禮賓府外守候，《香港01》將全程直播。

駱惠寧1月6日履新，並於中聯辦會見傳媒。（歐嘉樂攝）

【15:50】有數架私家車駛離禮賓府，相信是駱惠寧及隨行官員。駱惠寧未有現身與傳媒會面。

【14:47】現場消息指會面於下午2時半開始，預計會面長約1小時。現場未見林鄭月娥及駱惠寧的身影，而中聯辦副主任譚鐵牛則在2時許抵達。

有市民在禮賓府正門外手持橫額抗議，要求與駱惠寧見面，被防暴警察制止並帶到一旁的行人路上，其後和平離去。

【14:25】多輛私家車駛入禮實府，但全部車窗落簾，相信駱惠寧已乘其中一輛私家車入內。

【14:17】林鄭月娥下午2時30分與中聯辦主任駱惠寧見面。二時許，中聯辦副主任譚鐵牛率先進入禮賓府。

駱惠寧於周一(6日)履新，在中聯辦大堂會見傳媒，並發表講話，指近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切地期盼香港能重回正軌，又「相信在林鄭特首、特區政府和社會各界共同努力下，一定能確保憲法、《基本法》在香港全面貫徹實施;一定能確保「一國兩制」行穩致遠; 一定能確保香港長期繁榮穩定，對此我充滿信心」。

林鄭月娥昨日在行會前表示，非常歡迎駱惠寧上任，又稱雙方未來會緊密合作，堅守一國兩制和《基本法》，相信兩人會合作無間，讓香港能重回正軌。