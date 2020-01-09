林卓廷投訴荔枝角收押所食物變冷　黃傑龍揭箇中原因

民主黨立法會議員林卓廷近日收到荔枝角收押所多名在囚人士投訴，指懲教署提供的飲盒「冰冷」及不衞生，因此在1月3日致函懲教署署長胡英明，要求跟進膳食安排。 身兼太平紳士的叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍，今日（9日）到荔枝角收押所，以飲食界從業員角度去了解當中的原因。

林卓廷表示，多名在囚人士投訴，荔枝角收押所安排的飯盒，近日由發泡膠盒轉為紙盒，保溫能力下降，曾有人進食後出現肚瀉情況。

而懲教署回覆《香港01》查詢時亦證實，為響應環保，向該收押所在囚人士提供私人膳食的食物供應商，去年初已採用非塑膠即棄餐具盛載食物。

約200人食「私家飯」 即自費叫外賣

黃傑龍今日出勤太平紳士職務，巡查荔枝角收押所，以飲食業從業員角度詳細詢問主管相關問題。

黃傑龍解釋，被羈押人士擁有自由度較已定罪人士高，其中一項不同就是可以選擇食「私家飯」，簡單來說就是自費叫外賣。

黃傑龍表示，荔枝角收押所每日提供早午晚三餐熱食，今日到訪時就試過多士及雞翼，味道合理。而千多名被羈押人士之中，有約200人會選擇食「私家飯」，佔被羈押人士約15%。

餐廳為環保轉紙盒 成本較發泡膠貴

現時有3間餐廳指定提供私家飯，被羈押人士可以申請，由家人直接與餐廳交易，餐廳則送外賣到荔枝角收押所。

黃傑龍表示，投訴內容中的紙盒並不是懲教署要求轉換，而是餐廳為了響應環保而提供，成本較一般發泡膠飯盒貴很多。至於為何飯菜都放涼，經了解之後，他覺得很難避免。

煮200個餐要時間 每盒都要檢查

以早餐為例，3間供應商要準時每天7時，將200個餐送到荔枝角收押所，黃傑龍表示要煮這個份量的早餐「當然需要半個鐘啦」。做好之後需要時間送到收押所，由懲教署人員逐盒飯做安全檢查，確認無問題後才能送入羈留所。

黃傑龍表示，懲教署人員要每盒檢查有沒有違禁品，每次200個飯盒，可以想像過程不會快，因此送到在被羈押人士手上好難還未變冷。

黃傑龍希望羈留所主管盡量快手送餐，強調無論是被捕者還是在囚人士，人權都必須被尊重，並且要得到公平對待。