【逃犯條例】烏克蘭基輔舉辦香港反修例藝術展　中國大使館阻撓

香港逃犯條例修訂風波引起全球關注，外國亦有舉辦展覽，向當地人介紹香港情況。 烏克蘭基輔的策展方表示，收到來自中國駐基輔大使館施壓，要求取消當地時間明天（12日）的展覽。

大使館稱干預中國內政 團隊：僅評論局勢無干預

在烏克蘭基輔的策展方表示，昨日（10日）政府部門收到中國駐基輔大使館來信，要求關閉展覽，而策展團隊之後收到許多電話，要求取消展覽。團隊表示他們並沒有違法，只是將香港示威者的故事帶到基輔，並與烏克蘭獨立廣場事件比較，認為對方無權要求取消。

對於中國駐基輔大使館指展覽是干預中國內政，團隊強調，他們是討論香港反修例活動及2013年烏克蘭獨立廣場示威活動的相似之處，並不鼓勵使用暴力，亦不會干預事件，而是以藝術來評論局勢。

2019年6月12日，警方在驅趕企圖闖入立法會大樓的示威者時，亦向指定示威區的和平示威者發射催淚彈。（資料圖片）

香港團隊不到基輔 展覽活動如期舉行

團隊經過討論之後，認為自己並沒有做錯，亦會按計劃進行展覽，以及會面對後果。而原本決定到基輔的香港團隊，基於安全理由不會前往，因此活動會有調整。

2013年，時任烏克蘭總統的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）取消原本已承諾的與歐盟自由貿易協定，觸發基輔發生親歐盟的和平示威。其後政府派出防暴警察強硬清場，公然侮辱示威者，例如要在公眾地方脫去所有衣服才上車，令示威者行動升級，將焦點轉為針對警權過大。其後政府立法禁止蒙面，到後來警察更以狙擊手射殺民眾。就在全國衝突一觸即發之際，亞努科維奇流亡外國。

事件被拍成紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭為自由而戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom），在今次香港反修例事件之中屢次播放。