【政圈風聲】陳茂波邀18區掌舵人會面傾《預算案》　泛民傾向赴會

政務司司長張建宗上周五（10日）邀請區議員出席簡介會，遭全體民主派杯葛，只有40名建制派議員出席。據了解，財政司司長陳茂波將於下周三（22日）邀請十八區區議會正、副主席到政府總部會面，就《財政預算案》收集意見，民主派正商討會否赴會，據悉多區區議會主席正考慮出席。 民主黨葵青區議會主席單仲偕表示，財政預算與區議會撥款及區職員職務直接相關，包括涉及整體區議會撥款、公務工程撥款等，他認為民主派有需要出席諮詢會。新同盟大埔區議會主席關永業說，各區正、副主席仍在商討是否出席，以及在諮詢會提出甚麼建議，他表明若出席會提出政治訴求，包括反對警隊加薪。

單仲偕指出，《預算案》諮詢會與新春晚宴、簡介會性質不同。（資料圖片/羅國輝攝）

單仲偕促陳茂波勿減區會撥款



陳茂波日前去信十八區區議會正、副主席，邀請他們出席《財政預算案》諮詢會，據悉會面時間為兩小時。由於民主派包攬十七區區議會正、副主席，外界關注，陳茂波會否像張建宗般慘吞民主派送上的「閉門羹」。綜合各方消息，民主派正在密鑼緊鼓商討會否出席諮詢會、提出甚麼建議和訴求等，據悉民主派初步傾向不會杯葛，並派代表出席。

單仲偕指，《預算案》諮詢會與新春晚宴、簡介會性質不同，因涉及實體的財政撥款，有需要向陳茂波清晰表達對撥款的看法，例如葵青區議會每年有三千萬元撥款，要求陳茂波不得減少各區區議會撥款、表明不要「小白象工程」、為各區設立獨立區議會秘書處、不要藉增加分區委員會撥款為建制派擴權等訴求，認為這些議題都與區議員職務有關。

關永業表示，若出席諮詢會，將表達政治訴求，包括反對警隊加薪。（資料圖片/張浩維攝）

陳琬琛指同日需開區會 未必派人出席

關永業表示，十七區民主派正、副主席正商討是否出席、提出甚麼建議、會否發表聯合聲明等，他表明若出席諮詢會，除了向陳茂波提出與區議會和民生議題有關的訴求，亦會表達政治訴求，包括反對警隊加薪。

荃灣區議會主席、公民黨陳琬琛同樣表示正考慮是否出席，但他指出荃灣區議會當天需召開會議，未必能夠派出代表赴會。陳琬琛說，若出席諮詢會，會就區議會實體撥款提出建議，包括不要「小白象」工程，但同時保留一億元社區重點項目計劃撥款，令區議會可善用撥款協助有需要人士，又建議增加區議會秘書處人手、增加撥款予區議會舉行地區參與活動等。他相信反對警隊加薪、支持全民退保等訴求，亦會有同路人在會上提出。

特首林鄭月娥日前表示，政府非常重視區議會，並願意透過合適方法與區議會接觸，包括與區會正、副主席見面，各區區議會主席同樣表示未收到邀請。