【視點31】遺憾未能對話黃秋生　何君堯：獨立調查即管照做

反修例風波持續不斷，港台節目《視點31》早前曾邀請藝人杜汶澤和陳百祥就有關議題辯論，今（14日）再邀請藝人黃秋生和立法會議員何君堯出席節目，將討論「警暴」主題。

何君堯在離開港台後，於facebook再次向黃秋生表示慰問。

何君堯在節目後表示，遺憾未能與黃秋生對話，又表示獨立調查委員會「即管照做」。

【20:48】現場支持者慢慢散去，有人情緒較為激動，以普通話對着港台電視大樓大叫「應該用第五權來制裁你們第四權」，現場人士鼓掌。

【20:46】現場有人大叫「曱甴」打人，有便衣警察保護一個人離開，據現場人士稱是人稱「大波man」的石房有。

【20:43】港台外仍有大批示威者等候，對先出去的記者大叫「曱甴，唔尊重事實。」不過亦有人制止並表示一陣何君堯出來要鼓掌支持。

【20:35】何君堯在節目後接受訪問，他指出今天黃秋生因事未能出席，形容「的確係反高潮」，又對黃秋生的家人離世感到婉惜，不過他認為與黃秋生有機會「傾偈」是好事，揚言下次再有機會，會與黃秋生再辯論。

何君堯再提及「7.21」事件，指反修例運動發生了200多天，不只是「7.21」事件，又指「7.21」任何人犯法包括議員、市民、警察及暴徒也要面對法律後果，「違法唔係無成本」，指出自己「真金不怕洪爐火」，不怕被調查。何君堯又指，當天自己出現在元朗，只是「送人返屋企」、「禮貌上講多謝」。

何君堯在facebook估計國民黨韓國瑜能當選台灣總統惟最終落敗，被問到其政治判斷是否有誤差，何笑指自己希望韓國瑜贏出只是一廂情願，又形容因不是深入研究台灣選舉，猶如「買馬」。

【20:25】被問到721事件中第一宗襲擊事件是在晚上10時前發生，惟立法會議員林卓廷在晚上10時45分才在元朗出現，如何證明是由林作出挑釁？何君堯稱當日的重點是西環發生的事件，強調自己當日有其他事件要做，對相關時序並不知悉。

何君堯又指自己不贊同任何人訴諸暴力，強調自己不支持暴力，但理解、諒解「保家衛族」的說法。對於721事件，何君堯稱需要按法律辦事，「邊個挑釁、參與就請他們調查」，他強調當晚10時發生的事不是林卓廷挑釁，但不代表他沒有在10時後發生的事作挑釁。對於如何作出追究，何指自己已經在立法會提出要求調查林卓廷。

黃秋生在醫院門口接受採訪，表示因一連串意外包括手指受傷無法趕到《港台》參與節目。（《視點31》截圖）

【20:22】何君堯表示，遺憾未能與黃秋生對談。對於黃秋生所說有部份警察執法是不正當，現時「黑白不明」，何君堯表示任何人犯法都要繩之於法，不規限在「721」事件。

主持人表示現時「721」事件仍未釐清，何君堯表示自己立場沒有任何改變，稱將事件與他掛鈎是不符合法治理念。

他稱林卓廷當日挑釁，稱「有人帶一班人入元朗尋釁」。

【20:20】電台外的支持者大多用Facebook看節目直播，有支持者呼籲，「看live的人麻煩在下面留言『支持何君堯』。」

【20:15】對於今日的題目公義和良知，黃秋生稱是一個哲學問題，每一個人和每個地方的都不同，正如何君堯都有自己的正義和良知，他稱只有45分鐘的時間難以去討論。

就721事件，他認為的確引起市民的疑慮和恐慌，大家會懷疑警方是否縱容事件，強調政府需要去調查。

黃秋生又指，不會說所有警方都是壞人，正如他剛在醫院遇到的警方都非常有禮貌，正如這樣，才有需要調查警方暴力的異常行徑。被問到有否說話向香港人說？黃秋生稱，第二次世界大戰時英國人面臨會被德軍轟炸，但他們仍然如常生活，「有人的地方就有希望，對香港市民好有信心」，他提及每個看同一件事都有不同反差，正如黑與白中間有不少灰色地帶，他相信不少市民心入面知道要守護香港一路以來的價值。

【20:10】港台派出一隊工作人員訪問黃秋生，他表示今日發生的事是一個天意，剛剛在5時多，他的外父哮喘發作，其後他在煮東西時誤割傷手指，需要縫針，他稱今日未能出席節目，「門口幾百人可以收隊番屋企訓覺。」

【20:00】晚上8時，香港電台外面仍有近百支持者等候，他們當中有人大叫「光明戰勝黑暗」。

【19:50】《視點31》的監製尤翠茵表示，黃秋生突然有事無法來到現場，目前只能繼續訪問何君堯。不過節目已派出工作人員出去尋找黃秋生，希望可以找到黃秋生做訪問。

【19:39】何君堯乘車出現，現場支持者十分興奮，大叫「支持何君堯」。何君堯下車後表示見到如此多支持者「好開心」，但並未透露今晚會談及的內容。其後他轉身出去和支持者打招呼，表示今天很高興可以和「演藝界好成功的一個代表」對話，表示「香港好需要我們這種平心靜氣的對話。」他並提醒支持者，天氣比較凍，「唔好凍親。」

【19:30】現場仍有近百支持者，馬路兩邊拉上封鎖線。不過，何君堯還沒有到場，有組織者呼籲現場支持者耐心一些，「大人物出場通常會遲到的。」

【19:29】去年11月，杜汶澤和陳百祥在港台節目《視點31》，展開「黃藍激辯」，事隔兩個多月，港台今日邀請了影帝黃秋生和立法會議員何君堯，進行另一場「世紀辯論」，題目是「論良知談爭議」。

晚上7時許，香港電台正門口就聚集了近百人，幾乎都是何君堯的支持者。他們舉着國旗和橫幅，上書「反暴力，愛和平，撐警察，護安寧」，亦有多人手持標語「支持戰狼何君堯」。現場有疑似組織者不斷讓支持者上返馬路，秩序大致良好。

黃秋生早前接受傳媒訪問表示，這次不打算與對方爭辯，希望外界不要視這次討論為「對決」。他又透露當初港台打算請中原地產創辦人施永青與他論戰，惟他不懂經濟，故最後安排了何君堯做「對手」。