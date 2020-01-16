【政壇諸事町】田少望香港「光復」到97年代　對駱惠寧有寄望

新任中聯辦主任駱惠寧本月初履新，外界關注這名前山西「救火」省委書記在港有何動作。自由黨榮譽主席田北俊今日(16日)出席網媒《眾新聞》的午餐會時談及香港局勢，向來敢言的田少認為香港近年「一國兩制」落實得不太好，直言「會唔會中聯辨干擾得太多，所以香港先咁亂呢？」 田少稱，王志民任職中聯辦年代，好多商界朋友頻頻收到王的電話，對香港的事務管得較多，寄望「新官」駱惠寧，可以帶領中聯辦重回一國兩制正路。田少更大談「光復」，不過此「光復」不同彼「光復」，田少口中的「光復」是希望「光復香港」，回到1997年香港高度自治的年代。

行政長官林鄭月娥日前趕緊於下月公布《財政預算案》前，宣布投放100億元推出10項新措施，有「籠絡人心」之嫌。田少直言「派了100億，風暴會平息？我覺得唔會，但政府就覺得會囉」。同場的公共事務顧問盧子健，亦話自己已「登六」，可以搭2蚊車，但就認為市民不會因為區區2元，「就會當無事發生」。

持續逾半年的反修例風波，雖則令林鄭陷入前所未見的下台危機，但田北俊認為林鄭下台的機會微，因為民主派於區選中大勝，在選委中多了逾百票，如果現時進行特首補選，候選人獲「777票一定無，689票都危危乎，邊個肯捱義氣出來選做嗰一年幾呢？」

至於另一嘉賓、公民黨前主席余若薇就大談法治，指今年應該有好多示威者上法庭，有些判決大家可能覺得嘩然、不滿，強調大家可以對判決提出批評，但切勿人身攻擊法官或破壞法院等。