【政壇諸事町】3.5萬人聯署白宮促撤全家美籍　梁美芬這樣回應…

有香港人發起美國白宮網上聯署，要求註銷經民聯立法會議員梁美芬及其家人的美國國籍，至今有3.5萬人參與聯署。梁美芬今天（13日）回應指，她作為直選議員，不可能擁有美國國籍，她嘲諷網民「中伏」，又笑言：「你哋食詐糊喇！」

梁美芬又引用周星馳經典電影對白：「當堂嚇一跳，然後得啖笑」，反駁聯署內容。（梁美芬facebook）

身兼基本法委員會委員的梁美芬晚上在facebook發文，提到近日有人發起聯署，要求美國註銷其美國國籍，好讓她「擁抱大灣區」，她稱自己抱著一笑置之的心態，到連登討論區看看網民的反應，「點知有驚喜：估唔到連登仔之中都仲有清醒嘅人！」



梁美芬指出，根據《基本法》第六十七條和《立法會條例》第37條，直選立法會議員不能擁有外國國籍，她奉勸所有「簽名師」不要浪費時間，又說：「我根本無美國國籍，你哋食詐糊喇！」

梁美芬又說：「感謝聯署發起人提供笑話，唔知嘅畀佢嚇死，知道嘅畀佢笑死，熟讀基本法真係好重要」，強調「我是中國人，唔係美國人。」

不過有網民反駁梁美芬，指梁美芬雖然沒有美國籍，但其家人可能擁有美國籍，要求進一步交代。