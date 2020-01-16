【大律師公會改選】駱應淦卸任執委　回應林鄭無警暴論：我覺得有

大律師公會今天（16日）改選執委，戴啟思在無競爭下連任主席，資深大律師葉巧琦無競爭下當選副主席，名譽資深大律師陳文敏及資深大律師駱應淦不角逐連任執委。駱應淦笑言年紀大，「希望畀啲機會後生」，決定不連任。 特首林鄭月娥今天在立法會答問會稱，不接受有人形容過去七個月出現「警暴」的說法，駱應淦淡然回應：「我同佢（林鄭）立場唔同，我覺得有（警暴）。」同樣卸任執委、全港唯一名譽資深大律師陳文敏更直言：「全世界人都知（香港）有警暴」，又說：「你（林鄭）咁相信無警暴，係咪應該成立獨立調查委員會，還警察一個公道？」

駱應淦其後回應林鄭「無警暴論」，駱直指：「我同佢（林鄭）立場唔同，我覺得有（警暴）。」他認為最好成立獨立調查委員會，「中立啲呀嘛，還香港人一個公道。」（高仲明攝）

駱應淦：最好成立獨立調查委員會

戴啟思第二次角逐連任主席，在無競爭中下當選，辭任執委的葉巧琦當選副主席。兩年與戴啟思合組星級名單參選的駱應淦、陳文敏不再尋求連任，加上另有兩名執委卸任，故今天需改選五名執委。

公會在限期前收到五人報名角逐執委，包括法政匯思前召集人梁允信、於1997年以港大學生會外務副會長身份護送國殤之柱到港大校園的大律師黃瑞紅、大律師李曉亮、曾希雯及白天賜，最終五人在無競爭下當選。

有「駱神」之稱、熟悉刑事法的駱應淦接受傳媒訪問，他指卸任原因因自己年紀大，「老啦，畀啲後生做，（我）六十幾歲，唔好啦」，又認為戴啟思願意連任主席「好難得」。

駱應淦其後回應林鄭「無警暴論」，駱直指：「我同佢（林鄭）立場唔同，我覺得有（警暴）。」他認為最好成立獨立調查委員會，「中立啲呀嘛，還香港人一個公道。」

卸任執委的陳文敏亦指自己年紀大，又指公會很多傑出人才，故選擇不連任執委，又希望更多人能參與公會。（高仲明攝）

陳文敏：全世界都知有警暴

陳文敏亦認為有警暴的存在，「唉，未有成立調查委員會之前，佢（林鄭）點知無警暴呢？如果佢（林鄭）出去市面行下，唔好咁脫離群眾，全世界人都知有警暴啦！」他指警察有盡忠職守，示威者亦有使用過度暴力，「你（林鄭）咁相信無警暴，係咪應該成立獨立調查委員會，還警察一個公道？」

卸任執委的陳文敏亦指自己年紀大，而公會很多傑出人才，故選擇不連任。

林鄭拒獨立調查 吳霞儀：反映政府不敢面對現實

前法律界立法會議員、大律師吳霞儀則表示，社會認同有警暴，又指林鄭不認同社會認同的事已非首例，又指林鄭不願成立獨立調查委員會，反映政府不敢面對現實，「呢個令我哋最擔心」。