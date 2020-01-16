戴啟思再連任大律師公會主席　婚姻訴訟專家任副主席：警暴需調查

大律師公會今（16日）改選執委，戴啟思在無競爭下第二度連任主席，資深大律師葉巧琦無競爭下當選副主席。戴啟思會後表示，公會會員支持他連任，並對他過去一年的工作表現感到滿意，由他連任主席可延續有關工作。 戴啟思表示，過去一年他參與了6至7個國際會議，協助提升香港的法律專業形象，希望未來一年可繼續在國際層面發聲，以及在業界的生計問題上提供協助。

戴啟思再度連任大律師公會主席。（高仲明攝）

對於特首林鄭月娥今日在立法會表示，看不見在過去7個月有警暴問題，戴啟思指不清楚林鄭平日是閱讀哪些傳媒的報道，他強調，不少有公信力的報告都指出警察有濫用暴力的情況，亦有國際組織曾發表相關意見，而監警會的國際專家在研究中，亦指出警隊執法有問題。

公會日前再發表意見書，促請政府成立獨立調查委員會，調查自去年3月起政府就修訂逃犯條例的處理方法，及發生於去年6月至12月的社會動盪原因。新任副主席葉巧琦指，有些客觀的事情不容否認，過去有不少片段都見到警方在執法上使用過度暴力，認為有需要就此作出調查。

新任副主席促獨立調查

對於林鄭說過去7個月沒有警暴問題，葉巧琦回應說，不清楚對方的回應，但認為「報章都有好多報導，有無呢件事，大家都好清楚」。她強調，成立獨立調查委員會可查清楚一系列事件，認為調查未必一定針對警察，反之可能可以還警方清白。

2014年獲委任為資深大律師的葉巧琦，是業內權威婚姻訴訟專家，是現任終審法院首席法官馬道立的徒弟，其中上訴庭於2008年確立夫婦離婚後要平分身家的原則，葉巧琦在該案正以「法庭之友」身分向法庭提供協助。