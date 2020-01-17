財會逾20小時仍未表決公務員加薪撥款　許智峯提中止待續動議

立法會財務委員今（17日）續審議公務員加薪撥款，連同早前會議至今已經花逾20小時。主席陳健波下午5時宣布劃線惹民主派議員不滿，批評他剝削議員審議空間。陳健波則指，不能容忍議員藉會議表達政見，強調公務員加薪議題關乎18萬公務員及其他公營機構員工，需要盡快表決。 民主黨許智峯其後提出終止待續議案，批評政府迫使公務員政治表態，又指有公務員成害群之馬，拖挎市民對公務員的信心。多名民主派議員支持中止待續，批評政府拒絕抽起警隊加薪，下次會議將繼續辯論中止待續議案。

主席陳健波下午5時宣布劃線惹民主派議員不滿，批評他剝削議員審議空間。（資料圖片）

多名民主派議員在財會上關注民政事務專員黃何詠詩與其他政府代表昨日在中西區區議會中集體離席，批評她違反公務員守則。公務員事務局局長羅智光不認為專員違反公務員原則，強調公務員有輔助政府的責任，守則亦需要按政策履行職責。

主席陳健波在下午5前宣布就議員發言次數劃線，惹來多名民主派議員不滿，批評他主持會議嚴苛。陳健波則指，不容許議員在會上表達政見，認為持續下去對審議沒有幫助，強調需要盡快表決。

民建聯蔣麗芸則批評，公務員加薪不只關乎公務員，更加影響社工、教師等資助機構員工，「年尾流流無人工加」，批評民主派無良。（資料圖片/盧翊銘攝）

民主黨許智峯其後在晚上6時提出中止待續動議，他稱昨日民政專員集體離場，讓人聯想721晚上兩名警員「離場」，又批評羅智光是「狗官」，羅提出不滿，陳健波問及許智峯會否收回言詞，許亦同意。

多名民主派議員同意中止待續，批評政府拒絕抽起警隊加薪。公民黨陳淑莊強調，政府硬推修例，令警隊和公務員落入政治漩渦，同時政府「盲撐」警隊害群之馬，令事件一發不可收拾。民建聯蔣麗芸則批評，公務員加薪不只關乎公務員，更加影響社工、教師等資助機構員工，「年尾流流無人工加」，批評民主派無良。

會議到晚上7時仍未完成審議公務員加薪撥款，下次將繼續辯論由民主黨許智峯提出的中止待續議案。