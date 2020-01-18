【預算案】陳茂波：未決定是否全民派錢　政府有犯錯會深切反省

財政司司長陳茂波今日（18日）出席財政預算案諮詢論壇，表示新一份預算案將於下月26日發表。有觀眾發言時指政府現在面對誠信問題，推行再多的經濟民生措施亦難以重獲市民信心，陳茂波認同過去一年政府有犯錯的地方，問責團隊會深切反省並汲取教訓。 陳茂波又明言，不會成立獨立調查委員會。而獨立檢討委員會的籌備工作已接近完成。

財政司司長陳茂波出席《眾言堂──財政預算案諮詢》論壇。(高仲明攝)

陳茂波今日出席香港電台舉行的財政預算案諮詢論壇，表示新一份預算案將於下月26日發表，呼籲市民踴躍發表意見，令預算案更貼近民情、民心及民意。他又形容本港經濟陷入內外交困的局面，預料今年外圍經濟仍然複雜多變，中美貿易第二階段的談判將會牽涉更深層次及複雜的問題；對於內在的社會混亂，陳茂波認為近月社會氣氛稍為好轉，市民較為願意外出消費令市道轉好，希望社會能恢復平和對話。

有在銀行工作的觀眾發言時指，誠信是銀行最重要的核心價值，儘使利息再高，沒有誠信亦不會有人投資，比喻政府現在面對誠信問題，推行再多的經濟民生措施亦難以重獲市民信心；他又擔心社會放棄年輕人，希望政府能為他們的未來多作投資。陳茂波認同過去一年政府有犯錯的地方，問責團隊會深切反省並汲取教訓。陳茂波續指理解年輕人即使很努力工作，亦難以負擔高昂的樓價，會視土地房屋問題為重中之重。

陳茂波指對是否派錢仍需作審慎考慮。（高仲明攝）

未決定是否全民派錢

財政預算案的焦點集中在會否再次全民派錢，陳茂波坦言因為社會上的意見分歧，未有決定，會繼續謹慎地審視各方的意見。陳茂波自言作為財政司司長當然想市民開心，但亦要為公共資源負責，又指市民「派得少會嬲，派得論盡又會嬲」，強調要小心處理。有政黨建議派發消費券，惟陳茂波重申參考外國案例及過往經驗，認為行政成本較高且擾民，刺激消費的效果亦可能不大。

陳茂波明言，除了今年會出現財赤，相信明年的財赤會進一步擴大，因為土地收入減少的同時，紓困措施等令支出不斷增加。對於外界擔心特首林鄭月娥日前公布的10項民生措施，會增加額外100億元的經常性開支，令政府雪上加霜，陳茂波解釋指往年經常性開支的增幅亦非常大，未來會更謹慎理財。

有市民對政府的財政支出分配表示質疑，不解為何海洋公園可獲提供106億元資助，大學及港台的預算卻未有增加甚至削減，是否撐政府才可以分錢。（資料圖片／羅君豪攝）

明言不會成立獨立調查委員會

被問到會否成立獨立調查委員會及警察凍薪，陳茂波明言不會，並指獨立檢討委員會的籌備工作已接近完成，而公務員的薪酬調整有一套既定的機制處理。有消息指警方正研究引入電槍，當被問及會否在預算案中為警隊預留開支，陳茂波就表示政府部門添置設備有既定的申請撥款程序。

有市民對政府的財政支出分配表示質疑，不解為何海洋公園可獲提供106億元資助，大學及港台的預算卻未有增加甚至削減，是否撐政府才可以分錢；又批評陳茂波將經濟下行歸因於反修例風波，質問對方是否消費香港人的負面情緒以完成其政治工作。陳茂波回應指資源運用是按照社會不同範疇分布，不會將不同方面的調撥置於對立面，但承認需要作出取捨。而根據政府內部測算，過去一年經濟收縮2.9%，當中2%是基於近日的社會運動，希望社會能避免暴力衝擊。