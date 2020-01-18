非綜援家庭租津不包括非長者單身人士　尹兆堅：措施敵視年輕人

運輸及房屋局局長陳帆於今早出席電台《星期六問責》時，指非綜援家庭提供現金津貼不包括非長者單身人士「不是懲罰年輕人」，並指如果劏房租管研究結果是負面影響大於成效，屆時「社會自有公論」。房屋事務委員會副主席、民主黨立法會議員尹兆堅斥責，陳帆推出的幾項房屋方面的紓困措施底牌為托市，輕視基層，敵視年輕人。

陳帆於今早出席電台時，指非綜援家庭提供現金津貼不包括非長者單身人士。（資料圖片）

尹兆堅質疑，單身和年輕人的住屋需要被忽視，他指民主黨一直反對公屋非長者一人計分制，因為上述公屋政策不公，年青單身人士是會比一般家庭更長時間才能上樓，更需要租津協助。陳帆在節目中指，政府政策均有目標及社會功能，社會一向接受公屋優次分配機制，故政府維持一貫政策方針，按一向公屋編排優次決定資助對象，只是暫未處理到年輕人而非懲罰。

立法會議員尹兆堅建議，租津必須包括輪候公屋3年非長者一人人士，紓緩劏房租金壓力。（資料圖片）

尹兆堅建議，租津必須包括輪候公屋3年非長者一人人士，紓緩劏房租金壓力，而且租津和租管應是「孖生兄弟」，否則只會令業主得益，租戶受害，更會令租金升幅更大，對於陳帆表示租管需研究一年後才出報告，及後再討論如何落實，他批評是「拖延戰術，煲無米粥」，預設一堆租管的不利影響可能性，忽視其壓抑基層住宅租金的正面作用。