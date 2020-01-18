陳帆：租管或致負面效果　政府持開放態度研究、料2021年中有結果

撰文：鄧穎琳
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港府早前公布擬推十項民生措施，當中包括運輸及房屋局會成立工作小組，研究針對「劏房」推行租務管制的可行方案。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）在港台節目及商台節目回應事件。他承認，租管具爭議社會仍未有共識，甚至會帶來業主維修意欲減、租盤減的負面效果，強調政府保持開放態度，目前亦未就租管作安排或決定。他透露，政府會盡快成立工作小組，參考其他地方的案例及平衡多方考慮後作全面評估，尋求一個社會大部分人都能接受的方案，預計研究需時一年多，最快於2021年中之前完成。
本港樓價高企，不少市民都住在「劏房」內。（資料圖片）
聽眾張先生認為，業主須支付屋苑管理費、維修費等開支，認為政府若管制劏房，將帶來不良後果。
陳帆承認，社會對租務管制爭議性相當大，亦有機會帶來負面效果，如減低業主維修意慾、對租客要求較以往高、租盤減少等。
陳帆重申，政府現時就如何管制劏房未有定案，承諾會保持開放態度，盡快成立研究工作小組作多方面探索，包括邀請社福機構、地產市場、社會人士等不同持份者加入，參考其他地方案例、平衡多方考慮後，作全面評估，探討有否適合在港實施、大多人接受而又有效的租管方法，包括從實際考慮對市民有否禆益，預計會花一年多時間作深入研究，最快於2021年中之前完成。