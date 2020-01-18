陳帆：租管或致負面效果　政府持開放態度研究、料2021年中有結果

港府早前公布擬推十項民生措施，當中包括運輸及房屋局會成立工作小組，研究針對「劏房」推行租務管制的可行方案。運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）在港台節目及商台節目回應事件。他承認，租管具爭議社會仍未有共識，甚至會帶來業主維修意欲減、租盤減的負面效果，強調政府保持開放態度，目前亦未就租管作安排或決定。他透露，政府會盡快成立工作小組，參考其他地方的案例及平衡多方考慮後作全面評估，尋求一個社會大部分人都能接受的方案，預計研究需時一年多，最快於2021年中之前完成。