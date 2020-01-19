【鼠年2020】守護公義基金年宵擺攤　售「小英本色」盤栽籌款

由民主派人士發起的「守護公義基金」，今年在維園賣花籌款，以「小英本色」等盤栽作招徠。 基金信託人何秀蘭表示，目前「守護公義基金」主要處理9宗案件，當中涉及理大助理教授鍾劍華及前特首梁振英的毀謗案，料將在二、三月份進行。

為佔中九子等案件籌款的「守護公民基金」，今年亦有參與年宵，售賣不同主題的花朵盤栽。（余俊亮攝）

維園年宵今年禁售乾貨，遊人及攤位都明顯較疏落；為佔中九子等案件籌款的「守護公民基金」，今年亦有參與年宵，售賣不同主題的花朵盤栽。

何秀蘭指，「守護公首基金」手頭上有9宗個案，包括鍾劍華涉毀謗案、「長毛」梁國雄就《禁蒙面法》的上訴、7名立法會議員被告妨礙公務案、社民連黃浩銘司法覆核案等「

就鍾劍華被梁振英控告毀謗的案件，她指預計會在2、3月開庭審議15天，由資深大律師李柱銘代表，屆時梁振英會在庭上就收取款項的事件被盤問。

何秀蘭表示，基金從成立到現在籌得1500萬，目前結餘1100萬，但當中部分案件，包括佔中9子案尚未收到帳單，因此需預留一筆資金應付，坦言未必能「包底」。

對於近日反修例運動，何秀蘭指「守護公義基金」最初章程訂明是支援「非暴力」的個案，因此有其局限，無法支援有關案件，強調不同團體會有所分工。

何秀蘭表示，目前守護公義基金主要處理9宗案件，當中涉及理大助理教授鍾劍華及前特首梁振英的毀謗案料將在二、三月份進行。（余俊亮攝）

「守護公民基金」今年推出「小英本色」、「四式厚葉植物」等產品，其中「小英本色」盤栽，採用台灣總統蔡英文早前選戰的競選顏色搭配；「四式厚葉植物」則包含不同型態的植物，寓意「和勇一家」。

對於今年年宵情況，何秀蘭坦言擔心人流在當局新安排下會減少，期望市民能多多支持。