【逃犯條例】遊行人數創新高　「守護公義基金」籌款爆升逾四倍

民陣昨（28日）發起遊行，反對《逃犯條例》修訂，大會宣布有13萬人走上街頭參與遊行。「佔中九子案」早前各被告均被判罪成，戴耀廷、陳健民、黃浩銘及邵家臻須即時服刑，昨日支援「佔中九子案」等訴訟經費的「守護公義基金」在灣仔擺街站並為基金籌款。守護公義基金信託人何秀蘭回覆《香港01》查詢時表示，連同其他政黨協助，一共籌得271萬元，是基金成立以來的最高，與去年七一遊行籌得50萬元相比激增四倍多。

守護公義基金信託人何秀蘭表示，昨日基金與工黨在灣仔街站籌得230萬元；小麗民主教室亦協助籌得41萬元，合共271萬元籌款，為基金成立以來最高。（資料圖片/余俊亮攝）

「佔中九子案」中獲判緩刑的朱耀明、李永達、被判社會服務令的張秀賢、因健康問題押後至6月判刑的陳淑莊及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機昨於「守護公義基金」的灣仔街站站台，並為基金籌款。

「佔中九子案」中獲判緩刑的朱耀明昨於「守護公義基金」的灣仔街站站台，並為基金籌款。（李澤彤攝）

何秀蘭：市民在爭取民主路上感同身受

沿途不少市民與他們握手、擁抱，亦大叫「加油」、「陳淑莊身體健康」等口號，基金以售賣黃傘籌款為主，市民都慷慨解囊，將捐款投入籌款箱。守護公義基金信託人何秀蘭表示，昨日基金與工黨在灣仔街站籌得230萬元；小麗民主教室亦協助籌得41萬元，合共271萬元籌款，為基金成立以來最高。何秀蘭相信，市民在爭取民主路上感同身受，特別是佔中9子面對審訊令人痛心，但她強調9子仍以鬆容、高貴的態度面對。

何秀蘭亦認為特首林鄭月娥硬推《逃犯條例》修訂，促使市民站出來。不過她指這次時間倉卒，若宣傳較全面的話，相信遊行人數會增加。翻查資料，守護公義基金在去年及前年七一遊行籌得逾50及40萬元；今年的元旦遊行則籌得34萬元，為眾多團體之冠。

據現場所見，路過市民紛紛踴躍捐輸，爭先將捐款塞入籌款箱。（鄭榕笛攝）

另民陣昨亦在鵝頸橋天橋下設籌款街站，立法會議員區諾軒及范國威為民陣站台並籌募經費， 現場人士高呼「反送中，徹回惡法，林鄭下台」。據現場所見，路過市民紛紛踴躍捐輸，爭先將捐款塞入籌款箱。