【1.19】黃之鋒指劉頴匡被捕或遭即時還押：佢有官司在身

民間集會團隊今日（19日）在遮打花園舉行集會，期間爆發衝突，團隊發言人劉頴匡晚上於灣仔會見記者後交代情況時，被十多名防暴警察和便衣警員截停，並以「煽動群眾情緒」及「違反不反對通知書」為由，將他帶走拘捕並帶返警署。 香港眾志秘書長黃之鋒晚上於臉書公開他與劉頴匡的對話截圖，指自己在下午約5時才與劉頴匡聯絡，他當時問劉是否安全，對方答覆指安全，不料劉開完記招就被警員拘捕。

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黃之鋒又表示，劉頴匡本身因涉嫌7月1日闖入立法會會議廳被起訴而有官司在身，目前要遵守不准離港及每週到警署報到等法庭保釋條件，若劉頴匡今次被律政司直接起訴，有可能不獲准保釋，「唔批既話就要即時還押入荔枝角。」黃之鋒最後表示希望劉頴匡可以盡快離開警署。

劉頴匡在晚上7時許於灣仔會見傳媒，聲稱今日至少有15萬人參加遮打花園的集會，認為警方若無腰斬集會，人數將會有更多。

他又指，在宣布終止集會之前糾察曾收到警民關係組通知，指附近有衝突發生。不過，由於現場太擠迫，糾察難以處理，故他們在知會警方後，立即呼籲市民盡快向金鐘站方向離開，以騰出空間讓糾察處理。他說，隨後突然有便衣警員突然進入遮打花園，要求他終止集會，他指警員無出示委任證。