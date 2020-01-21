【逃犯條例】林卓廷夥721傷者見記者　入稟告鄧炳強提索償

今日是721元朗恐襲半週年，民主黨立法會議員林卓廷、尹兆堅聯同721傷者今（21日）召開記者會。 事件中的傷者今日（21日）人稟控告警務處處長鄧炳強，指控警方在事件中沒有履行職責保護市民，就事件導致多名無辜市民受傷，需要承擔賠償責任。

+ 2

民主黨立法會議員林卓廷表示，721是香港歷史的分水嶺，事件後香港人不再相信警隊，而事件中共有8名傷者會參與是次民事訴訟，希望透過是次入稟，可以還原事件真相，以及追查警方在事件中的部署和責任，期望法庭可以彰顯公義，還傷者一個公道。

林卓廷表示，在721當晚，警方一早收到情報，居然蓄意縱容黑幫無差別襲擊市民，「無預防，無阻止，無拘捕」，違背了《警隊條例》第十條「警隊的責任」 （a）維持治安 （b）防止刑事罪及犯法行為的發生和偵查刑事罪及犯法行為 （c）防止損害生命及損毁財產 （d）拘捕一切可合法拘捕又有足夠理由予以拘捕的人以及「普通法」警察履行保護市民的責任

+ 11 + 10 + 9

林卓廷批評，警方事後「放晒啲持械兇徒」，時任元朗助理指揮官游乃強警司公然撒謊指「唔見有任何人持攻擊性武器」，警察公共關係科高級警司江永祥說：「721係一班人帶示威者人元朗牽引事件」，警隊更調派游乃強主管調查721案的「新界北重案組」，屬「疑犯查疑犯」，存在嚴重角色衝突。

林卓廷認為，案件至今只有7人被控，令人強烈質疑警方只拘捕少部分人當交差，放生主謀。

林卓廷向鄧炳強提出多條問題，質疑警方事前已收到多方情報，為何事前沒有作出妥善部署，克盡保護市民的職責？在兩名警員到場後，為何會選擇逃走，而不是去制止白衣人暴行？首批增援警察到場，備受遇襲市民批評後，就離開案發現場，為何當時沒有封鎖現場，間接導致白衣暴徒在午夜再次施襲？警方包圍南邊圍村後，為何與多名持械的人士友好寒喧，及後指揮官游乃強更表示沒有看到攻擊性武器？當天發生如此大規模的襲擊事件，警方為何沒有在現場作出即時拘捕行動？警方現時只落案控告7名施襲者，是否故意「放生」眾多懷疑有黑社會背景的白衣人，以及襲擊事件的主腦？

民主黨立法會議員尹兆堅指，當天傍晚已有大量白衣人在元朗雞地一帶集結，警方在接報後，沒有質疑他們非法集結，更沒有派員到場了解，明顯沒有履行職責。