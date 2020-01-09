【逃犯條例】警已搜查3721部手機　李家超：不論用什麼技術都合法

【「逃犯條例」修訂風波解鎖手機】香港眾志秘書長黃之鋒iPhone被破解事件引起熱論，保安局長李家超昨（1月9日）公布，2019年6月至11月，警方共處理1429宗涉及手機作為證物案件，涉及3721部被捕人或疑犯手機，又稱不論使用何種技術，警方行動都合法。

資訊科技界議員莫乃光昨日在立法會大會問及去年6月至今，警方檢取、解鎖及查閱被捕者手機內資料個案宗數，以及當中有多少宗取得搜查令。

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保安局長李家超回覆指，2019年6月至11月，警方共處理1 429宗涉及手機作為證物案件，涉及3721部被捕人或疑犯手機，全部在取得法庭搜查令下進行。

李家超：警方搜查手機行動合法

李家超續說，一般情況下，警方會在取得法庭手令後才為手機進行數碼法理檢驗，但由於「檢驗的關鍵技術」屬機密資料，披露該等資料可能讓犯罪分子得悉執法機關行動細節，損害執法機關調查罪案和保障公共安全能力，故不會公開相關技術。

不過李家超強調，不論使用何種技術，警方行動都合法。

不論使用何種技術，亦不論有關行動是根據法庭搜查令或按《截取條例》而進行，警方的行動都嚴格按照相關法律及規限合法地進行 保安局長李家超

李家超。（資料圖片）

莫乃光則批評，反對修訂《逃犯條例》風波至今約7000人被捕，幾乎每2人就有1人的手機被警方「爆開」，涉及手機數目非常多，警方卻一直隱瞞社會，反問如何平衡市民利益，以及法庭手令有否限制警方可以取得的資料。

你不要只是用那些行動需要，壞人會得益（做理由），你如何平衡這些市民的利益啊？ 資訊科技界議員莫乃光

莫乃光。（資料圖片）

李家超問應，案中證物不論手機還是其他，處理案件的人員都必須保密，「任何在案件裏搜集的證據、資料，都應該保密，亦必須在知道的情況下，才可以分享」。

黃之鋒iPhone被破解 李家超：已獲搜查令

至於黃之鋒iPhone被破解，李家超重申「是在獲得裁判官發出的搜查令下進行」，而由於案件已進入司法程序，他不宜進一步討論詳情。

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