邵家臻被浸大停教務　專業議政批製造白色恐怖

社福界立法會議員邵家臻上周五（17日）被浸大發信通知，就佔中案罪成一事校方成立的內部調查委員會展開紀律聆訊，期間需停止本學期的所有教學職務。 邵家臻所屬的專業議政今日（21日）召開記者會，表示將去信浸大校長錢大康要求會面，批評校方以白色恐怖打壓異己，進行政治審查。莫乃光則不解為何邵家臻可以繼續議會的工作，卻不能繼續授課，又認為這是變相實行社會信用。

邵家臻認為自己突然被校方解除教學工作是政治清算。(張浩維攝)

專業議政於記者會上展示6頂頭上有刀的頭盔，寓意政治清洗已迫近到異見者的頭上，但只要頭戴黃頭盔的便是手足，各專業界別定必互相守護。

邵家臻在浸大一直獲系主任評予「Excellent」級別，代表其教學受到學生及同事的肯定，認為自己突然被校方解除教學工作是政治清算，更是象徵大學管理層肆意以白色恐怖打壓異己，進行政治審查。邵家臻稱已要求在律師或職工會的陪同下出席聆訊，但被校方拒絕，違反國際慣例；而且佔中九子案二打算進行上訴，浸大不應於此事進行聆訊，若校方不收回決定不排除會發起集會等進一步的行動。

李國麟：有濫權之疑

曾任大學管理層多年的李國麟對事件感到匪夷所思，指大學應有完善的懲處機制，邵家臻基於公民抗命而被判刑，與其教學工作沒有任何關係，亦沒有角色衝突，質疑院長是否有權直接要求邵家臻停止教學職務，或是有高層及校董會命令。李國麟批評校方進行無理的政治打壓，於校內製造白色恐怖，甚至會漫延至其他院校及中小學，令所有老師不敢為爭取社會公義發聲。

身兼教協副會長的葉建源表示要為學術自由發聲，擔心學術自由會被打壓及萎縮，對大學教育帶來重大的威脅。對於邵家臻因在佔中時擔任司儀而飽受牢獄之災，葉建源相信歷史會還他一個公道，又指出判刑原因並非個人誠信問題或侵害他人，而是為社會作出自我犧牲；而除了基於教師會威脅到學生安全或是教學質素低下，校方不能因其他原因單方面取消教席，強調浸大有非常重要的責任維護學術自由，呼籲校方重新考慮。



浸大教職員工會主席黃偉國斥浸大是積犯，多次利用院校自主原則進行閉門紀律調查為所欲為。(張浩維攝)

梁繼昌批浸大上綱上線

梁繼昌對浸大的決定表示震驚及遺憾，擔心恐慌會漫延至其他專業界別，批評浸大上綱上線，毫無法理基礎下褫奪邵家臻的教席，嚴正要求約見校長錢大康交代始末。對於港大同樣召開委員會審理解除戴耀廷法律系副教授的教席，梁繼昌質疑是否大學管理層均受到壓力而要作出相關舉措。

莫乃光則不解為何邵家臻可以繼續議會的工作，卻不能繼續授課，又認為這是變相實行社會信用，一旦被發展參與任何公眾活動就會受到打壓，每一個人的自由被越框越緊。

浸大教職員工會主席黃偉國斥浸大是積犯，多次利用院校自主原則進行閉門紀律調查為所欲為。黃偉國提到浸大實施出入管制禁止非師生進出，批評「去台灣仲易過返BU（浸大）」，在這個高壓氣氛下教職員要為邵家臻站出來發聲有一定的難度，但作為浸大人更要向浸大暴力「say no」。