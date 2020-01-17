被浸大解除社工系講師職務　邵家臻批政治清洗、打壓

「佔中九子」中四人在去年4月被判即時入獄，當中包括身兼社工的浸會大學社工系講師、社福界立法會議員邵家臻。邵家臻今日（17日）在立法會表示，今日下午與浸大社工系主任、人事部主管等人會面，會上接獲一封信，內容是要解除其教學工作，並且成立調查委員會就他在4月9日因佔中案被判有罪而進行紀律耹訊。 邵家豨稱，這次事件不是他個人工作的問題，而是政治清洗、打壓的問題，他將會與浸大工會、浸大舊生會及法律團隊聯絡，強調會沉著應戰。邵家臻又指，整件事如「投名狀」，要「將他趕盡殺絕都不會收手」。 《香港01》正向浸會大學查詢，暫未有回覆。

邵家臻強調，這次不是要守著邵家臻的議席，而是要守著大學的專業，大學的「腰骨」，更是要守著浸大「篤信力行」的校訓。（邵家臻FACEBOOK）

邵家臻提及，上星期四發現其教學工作被抽起，故向相關職員查詢，並於今日下午與浸大社工系主任、人事部主管等人會面，會上接獲一封解除其教學工作的信件，即代表他在這學期不需要教書，惟講師身份仍然存在。同時邵家臻被通知，校方已經成立獨查委員會就邵家臻在4月9日因佔中案被判有罪進行紀律聆訊。

邵家臻指，他與香港大學法律系副教授戴耀廷的案件將在2月尾進行上訴，認為仍未有上訴結果即代表有機會脫罪，質疑大學為何要「除之而後快」，強調有違大家對程序公義的常識。邵希望大家能夠關注事件，關注「大學是否已經跪低」、是否有更多人要為逆權運動「找數」。他重申這次不是要守著邵家臻的議席，而是要守著大學的專業，大學的「腰骨」，更是要守著浸大「篤信力行」的校訓。

根據浸大社工系網站顯示，教職員名單仍有一欄是講師邵家臻。（浸會大學網站）

立法會在去年12月曾以31票贊成、25票反對，否決解除邵家臻議員職務議案。動議的工聯會黃國健表示，邵家臻是當日參加佔中的骨幹人物，並多次公開表示會為自己行為負責，故立法會依家將他革除職務是情、理、法俱備。

在4月時曾有團體到浸大請願，要求校方盡快啟動校內紀律處分程序，辭退邵家臻。