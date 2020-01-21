【政壇諸事町】工聯會何啟明cover《野狼disco》　連唔啱音都抄埋

工聯會何啟明近期很忙，在皆因在立法會提出14周有薪產假議案直上大會，雖然直止大會被否決，但智商160的勞工及福利局局長羅致光出手，提出交由人力事務委員會處理，大力推動議案的何啟明自然十分着緊。 不過何啟明這個大忙人，最近竟然有時間唱歌，還自拍MV，而且捕捉到原唱的神髓：唔啱音！

「返工對住老闆，係好慘㗎！」

何啟明在facebook發布MV，翻唱近期內地大熱的歌曲《野狼disco》。不過他當然不是原曲重唱，而是重新填詞，將這首歌內容改為14天產假。

只見何啟明一人分飾三角，分別是議員、打工仔以及孕婦，指立法會「做唔到嘢」、「不如執咗佢啦」，又表示現時10星期產假不夠孕婦減肥，「十四周嘅產假，究竟幾時有㗎，返工對住老闆，係好慘㗎！」

何啟明《啟明Disco》↓

原曲半鹹淡廣東話 陳偉霆也翻唱

這首《啟明Disco》盡得原唱神髓，就是「歌詞完全唔啱音」。近期大熱的《野狼disco》，原唱寶石Gem以地道東北腔普通話以及半鹹淡廣東話唱出來，廣東話部份幾乎完全唔啱音，形成了有趣的對比。

《野狼disco》在內地大熱，就連近年在內地大紅大紫的陳偉霆也翻唱，同樣保留「唔啱音」這個特點。

寶石Gem原唱《野狼disco》↓

陳偉霆翻唱《野狼disco》↓

《野狼disco》在2019年9月2日推出，但被網民指抄襲意大利SPOLPA的歌曲《DIMMI》。而其實兩者的曲都是來自2018年日本Ihaksi的《More Sun》，因此有人批評《野狼disco》的作曲不應寫為寶石Gem。

意大利SPOLPA的DIMMI↓

日本Ihaksi的More Sun↓

撇開《野狼disco》不說，何啟明以「唱K神器」放大echo，又在MV全場「咪嘴」但夾不到口型，本身已經很好笑。他表示拍《啟明Disco》是希望大家鼠年「開心吓，輕鬆吓」，還祝大家鼠年笑口常開，恭喜發財。