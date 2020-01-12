《野狼Disco》抄歌還是偷歌？　一個關鍵細節決定是否侵權！

《野狼Disco》一曲在內地爆紅，就連陳偉霆都要翻唱，兼請大媽上台伴，實行原汁原味還原這首「神作」。不過，近日《野狼Disco》卻被指抄歌，有網民發現與意大利歌手SPOLPA的《DIMMI》採用一樣的伴奏，另外亦有網民發現《野狼Disco》、《DIMMI》都是用一個Beat(伴奏)，而這個Beat是來自名為Ihaksi的音樂人，他去年在YouTube發佈了名為《More Sun》的Beat，並列明可免費地作非商業用途。到底《野狼Disco》是否抄歌，還是盜取伴奏，版權問題又要點計數？

到底《野狼Disco》在內地有多紅？連陳偉霆、李克勤都翻唱你就知！(按圖放大)(資料圖片)

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關於是否抄歌，還是盜取伴奏這兩個問題，我們先從容易理解的部份著手。有關《野狼Disco》是否抄襲意大利歌手SPOLPA的《DIMMI》這問題，我們先找出兩首歌的發佈日期。《野狼Disco》在2019年8月16日的《中國新說唱》中曝光，同年9月2日以單曲形式發行；而《DIMMI》在YouTube的發佈日期是2019年7月15日，明顯《DIMMI》比《野狼Disco》早發佈。

另外，《野狼Disco》與《DIMMI》同為Hip Hop作品，兼用上同一個Beat，要判斷是否抄襲要比較的是兩者的主唱部份。雖然兩者語不同，但明顯他們的Flow，分句與Hook都不同，最易明的比較就是《野狼Disco》有「心裡的花，我想要帶你回家」這句Hook而《DIMMI》則沒有。

所以，《野狼Disco》與《DIMMI》是用上同一個伴奏的歌曲，並非抄襲的作品；但不代表《野狼Disco》做法恰當，一個關鍵細節足以構成偷歌疑雲。

既然《野狼Disco》不是抄襲《DIMMI》，為甚麼仍說這首歌有不恰當的地方？ 關鍵細節在於《野狼Disco》是用作商業用途。

上文一直提及《野狼Disco》與《DIMMI》用一個Beat(伴奏)，這個Beat名為《More Sun》並由Ihaksi創作，他透過YouTube及Soundcloud發佈自己的音樂作品。Ihaksi寫明，《More Sun》公開免費予他人作非商業用途，並且需在Credit部份提及他，即列明Ihaksi是伴奏製作人。《野狼Disco》遭人詬病之處是，在作曲Credit方面寫上「寶石Gem」，隻字不提Ihaksi，這是音樂行業、以至其他創意行業的大忌，極不尊重原創人。

Ihaksi寫明，《More Sun》公開免費予他人作非商業用途，並且需在Credit部份提及他，即列明Ihaksi是伴奏製作人。(網頁截圖)

另外，《More Sun》這首伴奏中有Producer Tag，其作用就如傳媒機構相片上的水印一樣，亦是每一位創作人的簽名，以防他人盜用。而Ihaksi亦有寫明，《More Sun》有「無Tag」版本作販賣之用，供他人作商業用途。可是，在《野狼Disco》23秒處就出現了Ihaksi的Producer Tag，而且歌曲不只出現了一次，所以令人猜想中國Rapper寶石Gem在沒有付版權費的情況下，盜用了Ihaksi的創作，並聲稱自己是作曲人，並將歌曲作商業用途。有人可能會反駁，難保寶石Gem已付版權費才用這個伴奏，但在不是「買斷」的情況下，作曲一欄不可能寫上「寶石Gem」，因為這是Ihaksi的Credit。

《01眾樂迷》就此事聯絡Ihaksi，但暫時未有回覆。