【武漢肺炎】油尖旺建制、民主派議員　一致通過要求林鄭訪武漢

武漢肺炎引起全港以至全世界關注，本港各界紛紛討論疫情變化及應對之策。 油尖旺區議會今日（21日）開會，區議員余德寶提出希望特首林鄭月娥率領一眾高官到武漢視察疫情，在場建制、民主派議員一致通過。

要求林鄭到武漢取得病毒詳細分析報告

余德寶提出《要求特首林鄭月娥率領官員立刻前往中國武漢視察疫情》的議案，表示香港陸續接到武漢肺炎疑似病例，希望林鄭率領主要問責官員立刻前往中國武漢視察疫情，取回病毒詳細分析報告，令香港能及早針對性進行防疫工作。

議案由民主派另兩名區議員李傲然、林健文和議。提議人余德寶表示，油尖旺有多個來往中國內地的地站，包括高鐵站、紅磡火車站、太子旅遊直通巴等，希望做好檢疫工作。

余德寶提出要求求特首林鄭月娥率領官員立刻前往中國武漢視察疫情，獲得區內建制、民主派議員一致通過。

民主派這項建議既有實際意義，同時亦有「玩嘢」的意味，皆因中港通報疫情並不一定要特首直接上去了解，而可以是雙方的衞生部門處理。然而這項建議卻得到區議會全票通過，即是說建制派的區議員亦贊成林鄭及問責高官齊赴武漢，代表香港了解疫情。

余德寶還表示，DQ黃之鋒參選資格的的沙尖旺民政事務專員蔡亮，將會調離到內地，提醒她要小心。