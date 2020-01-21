大埔區議會提保留「連儂隧道」　政府拒絕：會引發暴力事件

大埔「連儂隧道」在反修例事件中誕生，過去半年，隧道的連儂牆不斷經歷拆毀、重建。大埔區議會今日（21日）舉行特別會議，有議員要求政府保留大埔墟港鐵站對出的連儂隧道。食環署代表官員黎兆光引述各部門回應時指，政府認為連儂牆會引發社會更多矛盾，不希望「連儂牆」引發暴力事件，故拒絕保留連儂牆。惟有區議員則認為，連儂牆是市民表達意見的地方，政府卻不願保留，認為政府不聽取民意，最後只會走向極端。

有議員提出要求保留位於大埔港鐵站對岀的「連儂隧道」，食環署代表官員黎兆光綜合路政署、警務處、地政總署及運輸署回應指，礙於過去上址經常岀現衛生問題、打鬥及侵犯個人私隱的情況，如去年7月有警員資料被公開等。黎兆光又指，食環署曾在過去半年接獲600多宗有關上址的投訴，「表達意見冇問題，但會加劇社會矛盾。」

食環署代表官員黎兆光（右四）綜合路政署、警務處、地政總署及運輸署回應指，過去半年接獲600多宗有關大埔「連儂牆」的投訴。（黃文軒攝）

黎又補充，該處行人熙來攘往，認為若保留連儂牆，會影響香港形象及不同道路使用者，故政府認為不適合連合保留連儂牆。區議員胡耀昌表示，連儂牆是公眾地方，可以讓市民隨意表達意見，他認為保留連儂牆，能為市民充權。

去年7月16日，有多名戴口罩人士現身大埔連儂隧道，在牆上貼上多張日本海上自衛隊旭日旗和不同國家的國旗；7月19日，有約300人於凌晨乘坐旅遊巴到場，撕去牆上大量紙張、在隧道擺上花圈；8月29日，物資站及部分牆身遭人淋糞。同年10月，有一名男子在隧道內派傳單時被人用生果刀劏肚，該名內地男子犯人，同日到警署自首。胡耀昌批評，政府指「隧道內經常發生暴力事件」的回覆本末倒置，「喺連儂牆發生襲擊事件，但係相關執法部門反而唔執法，就話經常有暴力事件發生，係咪雙重標準，執法不公？」

胡又表示，食環署指出的問題全部可以從管理角度解決，如署方可以定期派人清潔連儂隧道環境等，批評政府不願聽取民意，推卸責任，「如果政府咁都覺得貼紙仔（表達意見）礙眼，政府只會走向極端。區議員任啟邦亦指，希望保留連儂牆，疏導民意，「政府唔保留有一百個理由，而做就只得一個理由」。

路政署警務處無派員出席會議

該份政府文件由五個部門聯合回應，當中路政署及警務處沒有派官員出席區議會會議。區議員陳振哲在會上多次大力拍枱，指摘政府的回應文件是「垃圾」，又提岀動議，對路政署沒有派出官員出席會議表明反對致謝，動議最後以2票贊成，1票反對，15票棄權下獲得通過。

另外，有議員先前曾動議討論區內違泊執法事宜，並邀請大埔區警署指揮官李國忠岀席，惟他最後缺席會議。大埔民政專員陳巧敏引述警方解釋指，因會議只有一項與警方相關，故不派員出席會議。區議員姚鈞豪批評警方缺席會議是漠視民意，議員林名溢更指，「如果連違例泊車佢都唔岀席，不如將抄牌權利畀第個部門啦！」

有議員動議，要求民政專員及區議會秘書處向警方發信，以解釋警方今日缺席會議原因，並強烈譴責大埔警區指揮官李國忠無故缺席會議。最後動議以18票贊成，2票棄權下通過。