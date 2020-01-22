【元朗黑夜】否認與白衣人串謀　鄧炳強：我同鄺俊宇仲熟過曾樹和

警務處處長鄧炳強今日（22日）出席荃灣區議會會議，接受區議員質詢，多名區議員關注在過去7個月反修例風波中，警方的執法問題。其中，岑敖暉指，鄧炳強過去曾任元朗指揮官，與元朗區議會前當然議員曾樹和關係密切，或許可以解釋為何自元朗721襲擊事件至今，沒有警員需要負責任，質疑鄧與鄉事及黑社會關係千絲萬縷。 鄧炳強回應指，對警方串謀白衣人的說法感到遺憾，強調警方與黑社會勢不兩立，又澄清自己與曾樹和的聯繫，與其他議員的聯繫並無差別，「我相信我當時同鄺俊宇仲熟過同曾樹和」。

鄧炳強出席荃灣區議會會議指，警方與黑社會勢不兩立。（鄭子峰攝）

對於有指鄧炳強曾在中國浦東幹部學院，及中國人民公安大學受訓，質疑他與內地關係密切，鄧炳強回應說，自己只在該學院學習了數個月，但他在英國皇家國防學院及美國聯邦調查局國家學院均學習超過一年，反問大家會否認為他和這些國家有關係。

曾參與拘捕季炳雄 鄧炳強：拘捕示威者時有旁人擲磚

有區議員在發言時，展示賊王季炳雄被捕時的相片，問及警方當時在拘捕季炳雄時，有否「踩住佢個頭」、「有無用腳壓住佢條頸」，指警方「捉季炳雄的暴力都比不上手無寸鐵的市民」，要求鄧炳強回應。

鄧炳強稱，自己有份參與拘捕季炳雄的行動，當時季炳雄並無反抗，他又否認議員口中的示威者是手無寸鐵，強調警方在拘捕時，有旁邊人士會用磚頭丟向警員。

鄧炳強在回應催淚煙問題時指，催淚煙在世界各地都廣泛使用約百年，根據醫學文獻和很多公開資料，人體吸入催淚煙後會有短暫刺激徵狀，但不會有永久傷害。（鄭子峰攝）

警隊已大幅減少使用催淚煙

另外，鄧炳強在回應催淚煙問題時指，催淚煙在世界各地都廣泛使用約百年，包括美國、法國、智利、比利時和意大利等，而根據醫學文獻和很多公開資料，人體吸入催淚煙後會有短暫刺激徵狀，但不會有永久傷害。

他又指，警隊是在迫不得已的情況下，為保持安全距離才會用催淚煙，「由1月5日開始，只在1月19日在遮打花園用過一次，已經比之前大幅減少使用。」他表示如果暴徒的暴力減退，警方也不需要動用催淚煙，「最好是高高興興，大家合法舉行集會遊行。」