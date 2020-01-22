【武漢肺炎】陳凱欣批當局無適時要求旅客申報健康造成漏洞

本港今日(22日)出現首宗確診新型冠狀病毒感染個案，患者乘高鐵抵港，在伊利沙伯醫院確診，目前已轉送至瑪嘉烈接受隔離。 前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣批評當局未有全面在海陸空口岸，都要求訪港旅客申報健康狀況，造成漏洞。

陳凱欣認為食衞局在留意到世界各地甚或鄰近的澳門均有確診患者時，早應提升防疫情監控工作，並持續向公眾交代最新情況。

各界一直建議政府於海陸空出入境均設健康申報，陳凱欣批評政府未有適時提升防疫措施以致病毒傳入，往後應更實時及快速地回應疫情，不要再玩失蹤。

陳凱欣批評當局未有全面在海陸空口岸，都要求訪港旅客申報健康狀況，造成漏洞。( 翟睿敏攝)

陳凱欣建議一旦出現首宗確診個案，政府應即時提升各口岸的檢疫措施，並公布為旅客進行體溫檢測的人手數目。

建議政府把部份口儲備予老人院、學校等

另外她又相信，市民對口罩的需求會大幅上升，擔心會出現搶購潮，造成恐慌，而政府現時有3個月的儲備，建議政府可動用一部分提供予老人院、託兒所、學校等較有需要的機構，令市民安心。陳凱欣又提出效法2003年沙士時設4點半記者會，每日為市民報告最新消息，政府官員亦應取消休假顯示處理疫情的決心。