【武漢肺炎】離島民主派提四項建議　促港府向武漢發黑色旅遊警示

離島民主連線今日（24日）召開記者會，就港府應對武漢肺炎疫情提出4點訴求及建議，包括要求各出入境管制站增設檢疫工作，並深入跟進每個入境旅客的健康情況，並對武漢發出黑色旅遊警示等。

王進洋（中）表示，武漢肺炎疫情在全世界已經一發不可收拾，但港府對此卻採取不聞不問的態度。（彭焯煒攝）

離島區議員王進洋表示，武漢肺炎疫情在全世界已經一發不可收拾，但港府對此卻採取不聞不問的態度，又批評運輸署日前更推出小型客車可以7日免費進出港珠澳大橋優惠，有機會令本港疫情更嚴重。

王進洋指，衞生署多次拒絕與區議會會面，更拒絕出席區議會會議，對此感到遺憾，而他昨日曾到機場要求機管局對所有從武漢來港的旅客進行檢疫工作，卻不獲實際回應，他亦得知有醫護人員反映需要「抽生死籤」，負責照顧高危病人，強調無人想再經歷2003年沙士慘況。

4點訴求、建議 包括對武漢發黑色旅遊警示

離島民主連線提出4點訴求及建議，包括：要求各出入境管制站增設檢疫工作，並要深入跟進每位旅客的健康情況；對武漢發出黑色旅遊警示，呼籲市民如無必要不要去去武漢；要求運輸署暫停7日小型客車免費通行港珠澳大橋計劃；以及提升港府內部應變級別至「緊急」，政府應向公眾派發口罩及洗手液。

離島區議員徐生雄表示，該區7位議員會聯署要求在區議會召開緊急會議，邀請各政府代表出席，他強調，現時肺炎疫情數字每日上升，加上各口岸出入頻繁，離島區是首當其衝，認為澳門防疫工作做得比香港好，希望港府能重視防疫工作。

批7日免費通行港珠澳大橋做法愚蠢

離島區議員郭平指，他們會即時去信特首林鄭月娥，譴責運輸及房屋局局長陳帆推出7日小型客車免費通行港珠澳大橋計劃，是愚蠢做法，又認為政府應宣布在農曆年後學生停課，並應提供口罩及洗手液給各商場及住宅大廈，及調撥資源給各前線醫護人員應對疫情。