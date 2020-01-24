【武漢肺炎】機場體溫檢測職員睡覺　衛生防護中心：將提示前線

武漢肺炎疫情全圍肆虐，市民對政府的「把關」工作大為緊張。然而，有市民今日（24日 ）清晨乘坐飛機抵港時，在機場入境大堂發現體溫檢測的員工竟在睡覺。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在中午的記者會被問及此事，她表示將提示前線員工，體溫檢測是非常重要的檢疫工作。 食物及衛生局局長陳肇始，早前被追問是否需要健康申報時，她說體溫監測才是第一防線。

有市民今晨約5時多抵港，發現兩名負責體溫檢測的員工在睡覺。由照片可見，兩名職員睡至整個人坐歪，若不多加注意，體溫檢測的櫃檯儼如無人看守。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日的例行記者會上，再次重申乘客坐飛機由武漢來港需健康申報，今早在西九高鐵站亦設置申報機制。當被問及有市民目擊負責體溫檢測的員工睡覺，她只表示：「我無法講到」，將提示前線員工，體溫檢測是非常重要的檢疫工作。

1月24日，衛生防護中心傳染病處主任張竹君被問及機場檢測提問人員在睡覺，她說將提示前線。（高仲明攝）

食物及衛生局局長陳肇始，早前被追問是否需要健康申報時，指健康申報表屬自願，據她所知已有兩人申報自己無不適，但被揭發有發燒，顯示健康申報並非第一防線，強調體溫監測才是第一防線。

1月22日，陳肇始見記者時，曾多次咳嗽。（余俊亮攝）

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