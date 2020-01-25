【武漢肺炎】陳健波嘆政府未能展示作為　民意危機「慢慢形成緊」

今日（1月25日）是大年初一，立法會保險界議員、財委會主席陳健波出席商台節目《政經星期六》，談及新一年對議會及社會展望。他表示，希望武漢新型肺炎疫症盡快消退，並認為政府的防疫措施至今交不出一個說法，證明當局有所作為，又指民意危機已「慢慢形成緊」。 對於新一年展望，陳健波慨嘆現時財委會、內務委員會工作寸步難行，寄語各黨派不要「政治凌駕民生」。他希望，香港社會回復過往正常生活，人們不要因政見問題反目，又形容政治是一件「渾水摸魚」的事情，涉及很多利益，大家對政治「不要太過認真」。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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指政府公關文宣落後於人 民意危機已「慢慢形成緊」

陳健波先祝願市民身體健康，希望中港兩地疫症盡快消退，人民正常生活。鑑於近日不少到內地旅遊的團都要取消，他表示本港旅遊保險會保障傳染病相關的損失，如果旅行社退不足全款，旅保都可保障；要是世衞（WHO）將一個地方定為疫埠，取消行程的損失，如旅行社賠不足額，旅保都會保障。如果不幸在當地染病，旅保一般都會保障門診、住院費用，回港後首90日覆診費用都在保障範圍內。

談到港府應對肺炎的措施，陳健波指作為市民，自然覺得措施愈多愈好，並和鄰近地區比較。他舉例指，澳門亦有措施確保口罩供應，港府不一定要照抄其他地區，但至少需要有一套清楚的說法，有什麼具體作為，例如有沒有暗中呼籲供應商口罩不得抬價，「自由市場」亦不能作為擋箭牌。陳健波承認，因應政府對肺炎的應對方式，民意危機已「慢慢形成緊」，當局應該加快處理，許多措施未必很難做，正常人都能想到，如確保口罩供應。他又指，政府公關文宣完全落後於人，如不下定決心改善，日後施政會更加艱難。

對於坊間所提到的「封關」建議，陳健波指不可輕易做這些行為，因中國幅員廣闊，中港兩地交流頻密，如果往後疫情真的「好緊要」，限制出入境是可能要採取的措施之一，但不是現在。

陳健波指，政府必須有一套完整的說法，展示自己有所作為。（資料圖片）

慨嘆財委會工作寸步難行

對於新一年關於議會和社會的展望，陳健波慨嘆現時財委會工作寸步難行，今年本已編定101小時的會議時間，他再努力加會，已前前後後加54個小時，很多同事亦願意開會，但這始終要靠「其他議員」配合。他指過往一個多小時可通過一個項目，現時需要4小時，效率非常不足，形容「有時都好激氣」。陳健波指，手上積壓合共一千多億的項目未批出，另外可能仍有千多億項目因為財委會狀況，無法拿上立法會。

陳健波又提到，現時內務委員會遲遲未能選出正副主席，變成另一個「黑洞」，多個法案無法處理，主席梁君彥主持大會時「行開行埋」，無人能暫時頂替，每日隨時損失3小時的會議時間。他呼籲各黨派本著服務市民的心，不要「政治凌駕民生」。

有建制朋友揚言批評政府更多、更嚴厲

提到新年願望，陳健波寄語香港可恢復以前生活，包容有禮、互相尊重，人們不要因為政見不同反目。他提到，有些家庭因為政見問題破裂，甚至有人離家出走，形容這種行為「好傻」。陳健波指自己從政多年，明白到政治是一項「渾水摸魚」的事情，很多利益在裡面，對政治「不要太過認真」，又認為親情、友情更加重要：「當你真正有事時，邊個會幫你？當然係屋企人。」

至於來年建制派和政府的關係，陳健波指，以前建制派認為地區工作做得好，就不用太擔心，但現時社會對政府的不作為「好大意見」，並承認警察執法期間有市民「畫面上見到，會有不安」，選民感到沒有出路，於是以政治立場行先，行使權利，用選票表達意見。他慨嘆，現時社會「對政府冇信任度」，有建制派朋友已表明，往後對政府批評會更多、更嚴厲。