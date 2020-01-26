【車公求籤】「天眼恢恢」有所指？　劉業強：單靠警察護和諧不夠

今日（6日）是農曆大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按習俗，在沙田車公廟為香港求籤祈福。劉業強為香港求得92號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」，解曰：「家宅平平」。 劉業強表示，社會過去半年內耗和撕裂，強調政府責無旁貸。他認為政府不應逞英雄，而是要帶頭聆聽民意，了解民意後才推行政策，相信社會更和諧。 另外，沙田鄉事委員會首副主席李志麒為沙田求得71號上籤，解曰：「萬事亨通」。

劉業強為香港求得92號中籤。（盧翊銘攝）

劉業強、沙田鄉事委員會主席莫錦貴、沙田區議會主席程張迎及沙田民政專員陳婉雯等人，今早九時到沙田車公廟求籤。劉業強求得92號中籤，解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合」。

「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」 車公第92號籤文

林鄭「逞英豪」？ 劉業強：整個政府

劉業強會見傳媒時即場「解籤」，指過去大半年社會經常內耗、家庭岀現撕裂，政府責無旁貸，希望政府將事情做好，市民亦能放下成見，大家團結一致重新岀發。對於籤文中的「逞英豪」，劉業強指政府施政應該聽取民意，強調多聽民意才推行政策，社會會更和諧。被問到「逞英豪」是否特首林鄭月娥，劉業強稱整個政府都有責任。



劉業強又指，社會應尊重法律和公道，共同努力才能從谷底走出去重新出發。至於「天眼恢恢疏不漏」是否喻意警方執法，劉業強稱「人在做、天在看」，認為要過到「自己嗰關」才可以做，他認為政府只靠警力維持社會和諧並不足夠，亦難令社會走前一步。

至於籤文對武漢肺炎有何啟示，劉業強稱疫情是正面，強調車公是抗疫英雄，祈求車公保佑香港。