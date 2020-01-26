【武漢肺炎】梁美芬倡政府全球搜口罩派基層：不要再給國家負擔

市面口罩供應緊張，行政長官林鄭月娥昨宣布會盡力協助供應商從內地外其他地方增加口罩供應，並去信國務院希望提供協助。 經民聯立法會議員梁美芬促請政府應該馬上確保至少一億口罩的供應，確保口罩的價錢不要騰飛。她認為政府不應該在內地口罩不足的情況下，只是向內地尋求口罩的供應，不要再給國家負擔，而應設法到世界各地尋找不同的口罩來源訂購，優先向老人及貧窮家庭免費派發口罩，到口罩供應到位的時候，則應全民免費派發。

經民聯梁美芬關注香港口罩供應情況。(梁美芬fb)

民建聯同倡向市民免費派口罩

運輸處日前宣布由年三十（24 日）起至年初六（30 日）午夜十二時，港珠澳大橋將會一連 7 日對小型客車作免費通行，望在農曆新年期間吸引更多車流。梁美芬建議香港政府應該立即取消港珠澳大橋免費7天的政策，不要讓內地的車輛輕易免費進出香港。

民建聯同樣要求政府透過全球採購穩定香港口罩供應數量，並提議當局將無短期急迫需要的口罩存貨，透過指定零售商定價出售，或透過各區民政事務處向市民免費派發。

田北辰：政府踢一吓郁一吓

實政圓政立法會議員田北辰在facebook發帖文批評，指澳門人口不足70萬，澳門政府已為市民訂購2000萬個口罩，反問「香港700萬人，政府訂咗兩億個未?」不滿斥「成個政府踢一吓郁一吓」。