【武漢肺炎】藍營支持者也參與粉嶺堵路　屋苑代表：有民建聯義工

政府昨日（25日）於記者會上宣布，會改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨，有需要時隔離與病人緊密接觸者，或作醫護人員臨時宿舍。言論引起鄰近雍盛苑等多個居屋及公共屋邨的居民不滿，近百名街坊今(26日)下午到暉明邨外聚集抗議，期間更有人以水馬等雜物堵路。 粉嶺雍盛苑業主立案法團主席劉妙花在示威現場視察情況，她接受《香港01》查詢時證實，該屋苑內許多居民有參與堵路行為，她認出當中有包括民建聯的義工，形容今次抗議行動「無黃藍之分」，居民齊心反對暉明邨被用作「隔離營」。

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劉妙花指，雍盛苑內的公屋單位雍華閣及雍萃閣一直是建制倉票，可見今次政府的舉措「辣㷫」不同光譜人士，「大家都好嬲」。劉妙花批評政府事前無諮詢居民意見，「大家都知暉明邨好大風，好容易吹晒病毒過去」，但當局卻無法解釋要如何保障附近居民安全。

雍盛苑業主立案法團今日在區內收集到約2000居民的簽名，打算聯署要求政府另覓遠離民居的地方反作隔離營。港府則於晚上6時在網上撰文立澄清，指暉明邨已變成「隔離營」的說法是完全錯誤。指粉嶺暉明邨是未入伙的公屋，衛生署將會把它改裝，以備不時之需，目前無計劃使用。

雍盛屬建制票倉 曾成就劉國勳「票王」稱號

翻查資料，雍盛苑屬北區區議會欣盛選區範圍， 2007年區議會選舉中，民建聯劉國勳在該區以全港第二高票4159票擊敗民主黨對手; 及至2011年香港區議會選舉，劉國勳又再次以4791票的高票成功連任，所得票數為民主黨對手甄永樂的5倍，亦是該屆區議會選舉中得票最高的男性當選者，由此收獲區選「票王」稱號。惟劉國勳今屆區議會選舉中以1610票之差敗予新民主同盟林淑菁。

劉妙花表示，自己在選舉曾協助劉國勳擔任點票工作，但強調自己沒有政治色彩，「凡當屆區議員都會幫吓手」，但她明言今次參與堵路的居民，不少屬建制派支持者，包括劉國勳助選義工成員，「今次無藍黃之分，大家要齊心阻止呢件事。」

不過她呼籲堵路人士，給垃圾車進入雍盛苑，「屋苑已兩日無倒垃圾，如垃圾車不能進入，垃圾怎麼處理？」

劉國勳表示，知悉政府計劃將暉明邨留作隔離之用後，極力反對有關計劃，正收集居民簽名抗議。他表明，今次堵路阻暉明邨充當「隔離營」，確有建制派支持者，反映政府缺乏諮詢，計劃不獲民心。