【武漢肺炎】暉明邨擬作隔離營　鄰近雍盛苑居民感驚訝：不接受

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續蔓延，港府昨日（25日）宣布，為應付可能有更多人需要被隔離，將會改裝房屋署未入伙的粉嶺公屋暉明邨，有需要時隔離緊密接觸者，或安排予醫護人員作臨時宿舍。 記者今早（26日）到場視察，發現暉明邨與鄰近的一所中學及小學相隔只有約五分鐘路程，其中雍盛苑雍華閣與暉明邨昇暉樓更是只有不足十米的距離。有雍盛苑的住戶對政府措施感到驚訝，認為相距太近對做法不能接受。 有政黨表明反對將暉明邨作隔離營，而房委會則指，由於屋邨須改裝為臨時居所，因此先前已接受預配有關屋邨單位的公屋申請者`將會受到影響，入伙日期未能確定。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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暉明邨與鄰近屋苑不足十米距離

現場所見，暉明邨與鄰近的一所中學及小學，相距只有約五分鐘路程，其中雍盛苑雍華閣與昇暉樓更是只有不足十米的距離。

雍華閣與暉明邨昇暉樓只有數米之隔，住戶何女士表示，雍盛苑有不少居民，加上暉明邨地理位置鄰近中、小學及幼稚園，「你知唔知啲民居幾近呢度？」斥將暉明邨改裝成隔離緊密接觸者的做法並不恰當。

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雍盛苑住戶憂被感染

她又提到，現時為武漢新型冠狀病毒傳染高峰期，加上與懷孕的媳婦同住，故感到非常擔心，又指即使關上門窗亦無法預防。

另一位住戶何先生亦對做法感到驚訝，直言沒有想到新落成的屋邨會變作隔離用途，雖然理解應對武漢肺炎有隔離緊密接觸者的需要，但他認為沒有必要在學校和民居附近作為隔離的地方。他表示，作為普通市民「做唔到啲咩」，只能外出時戴上口罩，提高個人防疫意識。

沒有配戴口罩外出、育有一女兒的陳先生相信，本港仍有不少地方能作為隔離營，不理解為何政府要選址在鄰近民居的地方，擔心新型冠狀病毒疫情傳染的情況。他又無奈表示暉明邨日後若成為隔離營，「做咩都好難防範到」，又認為沒有可能24小時都配戴口罩，唯有屆時外出時戴上口罩。

▼武漢疫情嚴重▼

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新同盟：暉明邨做隔離營等於在社區擺放炸彈

新民主同盟區議員今早到政總請願，北區區議員林淑菁認為隔離營理應遠離民居，因暉明邨地理位置上貼近民居，與擁有2500戶的雍盛苑只一街之隔，附近更有多間中小學及老人院。而暉明邨配套未齊全，對醫護人員的作息或造成不便，不宜作為隔離營所用。她指提出建議的官員此舉等同於在社區擺放炸彈，並對政府沒有向北區區議會作出任何諮詢，表達強烈不滿。

而另一名北區區議員陳志達表示，於昨日（25）晚上10時半在網上發起聯署反對，短短12個小時內已獲14,720名居民簽署。他指出現時群情洶湧，部分居民更考慮發動激烈抗爭，如堵路等行動，希望政府再三思量。