【預算案】民建聯提十項民生措施　倡政府預撥資源應付肺炎疫情

財政司司長陳茂波下月將公布新一份《財政預算案》，民建聯今（27日）在政總外請願，提出十項民生措施建議，包括為公屋住戶代繳兩個月租金、為60歲至64歲長者提供醫療卷、豁免中小企商舖的商業登記費及相關牌照費用等。 此外，鑑於新型冠狀病毒引發的肺炎疫情不斷擴散，民建聯要求政府預撥足夠資源，全面推行抗疫措施，其中要求保障所有醫護人員、患者及出入醫院人士，提供足夠的資源及技術協助。同時促請政府盡快在全球採購口罩，透過指定零售商定價出售或由各區民政事務處向市民免費派發。

民建聯要求政府預撥足夠資源，全面推行抗疫措施，其中要求保障所有醫護人員、患者及出入醫院人士，提供足夠的資源及技術協助。（資料圖片）

民建聯立法會議員陳克勤、周浩鼎今早聯同多名區議員到政總外請願，他們指政府早前動用100億元提出多項民生措施，包括予60至64歲長者2元乘車優惠、放寬長者生活津貼資產門檻等，但民建聯認為暴力違法的破壞行動仍未平息，未來仍然充滿挑戰。

在基層及長者方面，民建聯建議政府為公屋住戶代繳兩個月租金、發放額外兩個月高齡津貼、長津、傷殘津貼、長者綜援、60-64歲人士的綜援金及就業支援補助金等，同時要求為60-64歲長者提供醫療券。此外，民建聯提議將公共交通費用補貼計劃的啟動門檻由現時的400元降至200元，同時增設每人每年2,000元的兒童醫療券。

倡豁免中小企商舖的商業登記費

中小企方面，民建聯提出寬減2019至20年度百分之一百利得稅，上限5萬元，分期繳稅毋須繳付5%附加費，以減低工商企業負擔。另外亦建議豁免中小企商舖的商業登記費及相關牌照費用，並且將政府產業減租一半延長多6月，同時主動聯絡港鐵、領展及各大地產商一同行動。