【財政預算案2020】吸煙與健康委員會倡增煙草稅 　每包煙售97元

香港吸煙與健康委員會今早（14日）聯同學術界、醫護界、家長及教育界、病人及戒煙者組織，促請政府增加煙草稅百分之一百，並隨後按年增加稅率，以加快減低本港吸煙率。 現時本港主要品牌的捲煙價格為每包59元，按照委員會建議的煙草稅加幅，每包捲煙的零售價將增至97元。

香港吸煙與健康委員會促請政府增加煙草稅百分之一百，並隨後按年增加稅率，以加快減低本港吸煙率。（盧翊銘攝）

香港吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，現時本港煙稅僅佔煙草零售價格約64%，遠低於世界衞生組織建議的75%或以上，而對上一次大幅增加煙草稅已是2011年。委員會倡議政府於下個財政年度，增加煙草稅百分之一百，並制定按年增加稅率的長遠政策，使吸煙率盡早降至5%或以下，加快實現全面禁煙。

現時本港主要品牌的捲煙價格為每包59元，當中煙草稅佔38.1元。按照委員會建議的加幅，煙草稅會加至76.2元，屆時每包捲煙的零售價將增至97元。

香港吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，現時本港煙稅僅佔煙草零售價格約64%，遠低於世界衞生組織建議的75%或以上。（盧翊銘攝）

委員會於2018年9月至2019年3月進行「控煙政策調查」，結果顯示近八成受訪者表示支持於翌年增加煙草稅；而現時吸煙的受訪者亦有三成半表示支持。七成受訪者表示支持本港每年增加煙草稅。

八成半現時吸煙的受訪者同意，會因煙價上升減少吸煙或戒煙，而他們認為有效推動戒煙的煙草價格為每包100元。