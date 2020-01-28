【武漢肺炎】民建聯：政府須考慮封關　全球尋覓口罩供應

全城關注武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散情況。民建聯主席李慧琼聯同立法會議員陳克勤、劉國勳、鄭泳舜等人，今早（28日）與特首林鄭月娥和特首辦主任陳國基會面，表達抗疫建議。陳克勤表示，在會面期間已向林鄭表明不能排除封關安排，在封關前應禁止有疫情爆發的省份和地區的人民入境香港。被問到民建聯是否支持封關，李慧琼直指政府必須考慮，至於特首對建議有何回應，李慧琼僅稱：「特首用心聆聽建議。」 民主黨及新民主同盟則到醫管局總部外請願，要求政府盡快封關，民主黨主席、立法會議員胡志偉稱，若政府一意孤行，暉明邨居民自發抗爭的情況只會擴散至各區，建議林鄭撥出自己的粉嶺別墅及禮賓府作隔離營，體現特區政府真正為港人設想。

民建聯主席李慧琼聯同立法會議員陳克勤、劉國勳、鄭泳舜等人，今天早上與特首林鄭月娥和特首辦主任陳國基會面。（梁鵬威攝）

李慧琼：政府先禁止有疫情爆發的地區的人民來港

民建聯於會面後見傳媒，陳克勤表示在未能做到「封關」前，應禁止有疫情爆發的地區的人民來港，除非有關人士有醫生證明。陳克勤又指，針對湖北在港旅客，政府全面追蹤有關人士的行蹤，發現出現異常需即時格離。陳克勤又認為，政府應呼籲巿民不要到疫情爆發的地方。

李慧琼表示，已將巿民憂慮和人心惶惶的心情向特首反映，現時口罩、洗手液嚴重缺貨，今日有人在超巿問她任何確保口罩供應。被問到民建聯是否支持封關，李慧琼直指政府必須考慮，至於特首對建議有何回應，李慧琼僅稱：「特首用心聆聽建議。」

周浩鼎表示，在全面期間，他明確批評政府在口罩、搓手液供應上完全慢半拍，認為政府應全球尋覓口罩供應，並作統一分配，又呼籲消委會列出售賣劣質口罩的店舖名單，並為巿民就口罩格價。

被問到民建聯是否支持封關，李慧琼直指政府必須考慮。（劉國勳Facebook）

胡志偉建議開放禮賓府作隔離營

民主黨及新民主同盟則分別到醫管局總部外請願要求封關。民主黨立法會議員黃碧雲強調，免費治療必須要配合封關阻截，以免吸引世界各地患者來港求醫，造成醫管局無法應付的災難性結果，對政府領導抗疫的表現表示擔憂及憤怒。黃碧雲又提到大批港人於新年期間回鄉度歲，但返港時未有被要求填寫健康申報表，質疑若有病毒潛伏在這些人之中，一旦爆發疫情難以追蹤，政府除了讓公務員農曆年假後可在家中工作，更應延長公眾假期容許廣大市民在家中自我隔離。

胡志偉則擔心，香港一個彈丸之地不可能應付內地14億人的醫療訴求，警告若政府一意孤行，暉明邨的情況只會擴散至各區，建議特首林鄭月娥撥出自己的粉嶺別墅及禮賓府作隔離營，體現特區政府真正為港人設想。

民主黨立法會議員黃碧雲強調，免費治療必須要配合封關阻截，以免吸引世界各地患者來港求醫。（黃碧雲facebook／資料圖片）

新民主同盟、前立法會議員范國威稱，早於疫症爆發之前呼籲高鐵停駛武漢，並關閉所有關口阻止國內的疫情擴散至港，以保障市民的人生安全。他斥責政府「倒行逆施、草菅人命」，沒有做好本分，反而公開宣稱患者求醫不收費，變相歡迎所有患者到香港接受免費治療，與「吳三桂引清兵入關」無疑，更是將醫護人員的生命安危作代價。

自由黨促請政府即時暫停內地旅客進入本港，並容許港人由內地回港可繼續如常入境，擴大監察範圍至所有內地地區返港者也需經特別通道處理，並呼籲他們自我隔離14日。

經民聯梁美芬則提議禁止所有出現確診個案地區的非香港居民入境，要求從出現確診個案地區回港的香港居民，即使沒有任何病癥都要接受14天家居隔離。並促請政府全力追蹤聯絡近期經湖北來港，目前仍然在港的人士，逐一檢查健康狀況，並公布人數。