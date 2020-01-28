【武漢肺炎】稱棄用暉明邨非因遇反對聲音　林鄭嘆社會風氣轉變了

武漢肺炎疫情肆虐，政府早前決定選用即將入伙的粉嶺暉明邨作為「檢疫中心」，隔離肺炎患者的緊密接觸者和醫護，不過決定公布後惹起粉嶺居民反對，引發激烈警民衝突，暉明邨更遭縱火。特首林鄭月娥今天表明，不會選用粉嶺暉明邨及其他即將入伙的屋邨作「檢疫中心」，又指粉嶺暉明邨是被嚴重破壞而「想用不能用」，不存在「邊個（市民）唔想畀我用（暉明邨），就聽佢話唔用（暉明邨）。」林鄭又強調政府的工作客觀、具科學根據和持平。

1月27日，數百居民於雍盛苑聚集，反對政府以暉明邨隔離肺炎緊密接觸者，暉明邨兩大廈遭投擲汽油彈縱火。（王譯揚攝）

暉明邨入伙至少遲半年

民建聯多名成員今天早上(28日)先與林鄭會面，其中該黨立法會議員劉國勳帶同雍盛苑等屋苑的法團代表與林鄭月娥會面，劉國勳引述林鄭承認揀選暉明邨作隔離中心是考慮不周，並在居民面前承諾不會再用暉明邨作隔離中心或供醫護使用。不過林鄭否認因市民反對而放棄使用暉明邨，她強調粉嶺暉明邨是被嚴重破壞而「想用不能用」，不存在「邊個（市民）唔想比我用（暉明邨），就聽佢話唔用（暉明邨）。」

林鄭月娥澄清，「檢疫設施」並非隔離營和隔離中心，只是供緊密接觸者和醫護居住，並非予肺炎病人使用。林鄭稱，在零三年爆沙士時，她雖然不是在防疫最前線，但作為社會福利署署長亦有參與抗疫工作，包括調動男童院、女童院等社福設施作「檢疫中心」，當時社會也接受這些安排，惟十七年後社會出現了變化。

林鄭月娥強調，選擇未入伙的公共屋邨作為「檢疫設施」是慣常做法，當初選擇暉明邨是經過仔細考慮，對未能使用暉明邨作「檢疫」感到遺憾。林鄭表示，會繼續尋找合適地方作「檢疫設施」，呼籲擁有渡假營的非政府機構體恤社會需要，予政府轉作檢疫中心使用，她指若最後沒有合適的「檢疫設施」而肺炎在社區廣泛散播，將需採用「家居隔離」，「你哋嘅鄰居可能要接受家居隔離。」

她又稱，暉明邨入伙需至少延期半年，稱破壞程度不是肉眼程度「睇到咁簡單」，並稱對「黑衣暴徒行為極端憤怒和強烈譴責」，警方至今已拘捕十一人，將繼續調查和嚴正執法，將「黑衣暴徒」繩之於法。

被問到建制、泛民跨黨派要求「全面封關」，林鄭呼籲不要只聚焦坊間「叫得最行」的措施，又稱政府在處理疫情上不希望作出政治化考慮，亦希望政黨實事求是。