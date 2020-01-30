【武漢肺炎】教口罩蒸氣消毒翻用　蔣麗芸：有頭髮邊個想做癩痢？

民建聯立法會議員蔣麗芸昨日（29日）在Facebook上發文，建議市民在口罩供應短缺時，以高溫蒸氣消毒口罩，以解燃眉之急。立法會醫學界議員陳沛然反駁蔣的講法，指「有普通常識都知冇可能」，批評蔣的建議非常差，即使普通市民都知道方法不可行。民主黨立法會議員鄺俊宇指，今日開會前蔣向他透露自己正在配戴的口罩亦曾「蒸汽消毒」，另一立法會議員、公民黨陳淑莊聞言就笑稱，「你做乜唔炸下個口罩，仲高溫喎！」。

身兼立法會衞生事務委員會主席的蔣麗芸，昨晚於Facebook分享了一條影片，建議當口罩供應短缺時，以高溫蒸汽消毒可解燃眉之急。（鄭子峰攝）

身兼立法會衞生事務委員會主席的蔣麗芸，昨晚於Facebook分享了一條影片，建議當口罩供應短缺時，以高溫蒸汽消毒可解燃眉之急，引發多名立法會議員在今日的會議上連番追問。

鄺俊宇對記者表示，於會議前私下與蔣麗芸「切磋」，對方解釋指口罩中的聚乙酸可抵受高溫，更指自己正在配戴的口罩亦經過高溫蒸汽消毒，陳淑莊聞言即反問：「你做乜唔炸下個口罩，仲高溫喎！」

醫學界議員陳沛然解釋，口罩的結構有三層，最外面是防水層，用來阻擋飛沫，最入面一層用以吸收唾液，口罩蒸過後三層結構會被破壞，無法阻擋飛沫及病菌，即使配戴了口罩也無法保護自己。陳沛然斥蔣麗芸身為衛生事務委員會主席，竟然在社交媒體公開建議市民用「蒸汽消毒」口罩，普通常識匱乏，即使普羅大眾也知道蒸口罩不可行。

鄺俊宇：靠區議會自行解決口罩不足問題

對於口罩供應短缺，鄺俊宇就指現階段政府不作為，只能靠區議會自發為市民購置口罩，元朗區議會已撥款50萬元，預計會繼續加碼，相信其他區議會亦會作出相同措施，但承認尋找來源相當困難，促請政府安排在囚人士加班製造口罩増加庫存。

▼今早市民搶購口罩情況▼

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蔣麗芸：「有頭髮邊個想做癩痢？」、「有口罩誰人想再翻用？」​

蔣麗芸其後發新聞稿表示，昨日在facebook發佈的口罩消毒法短片「實是沒有辦法中辦法」，強調總比不戴口罩上街或不作消毒而重複使用好。

蔣表示，對於有指以蒸汽消毒口罩並不可行，她同意口罩只能用一次是最好方法，但指出一般口罩有三層，中層功用是過濾病毒，她稱一般中層材料以聚丙烯纖維製成，聚丙烯纖維熔點高達攝氏167度，使用溫度範圍為攝氏負30度至攝氏140度，「耐熱且可用蒸汽消毒」。她引述國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟稱這次的肺炎病毒不耐高溫，攝氏56度以上病毒會被消滅，同時港大微生物學系講座教授袁國勇稱病毒在攝氏30度氣溫下容易死亡，故她認為「攝氏100度水温蒸殺病毒方法絕非不可行」

她直言「有頭髮邊個想做癩痢」、「有口罩誰人想再翻用？」，強調現在「鬧口罩荒」，全港市民都想方法解決無口罩問題，她認為表明其建議不可行人士，可提出其他更有效的解決建議，「集思廣益共同抗疫」。