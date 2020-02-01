新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐本港，市民四出搶購口罩，甚至不惜通宵冒著寒風排隊。而政府內部的口罩供應，是由懲教工業組（Correctional Services Industries）中的成年女性在囚人士生產，口罩會印有 CSI 字眼以作辨識，只供衛生署、食環署及消防等部門使用，市面上未有公開發售。 但今日（1日）網上流傳一組圖片，指於屯門公園的跳舞大媽配戴着CSI口罩，政府發言人澄清，在疫情發生前有向一些非政府機構供應口罩，因此坊間有人使用懲教署生產的口罩不足為奇。

CSI 口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，每月可以生產100萬至125萬個，以成本價向政府供應，市面上未有公開發售。（資料圖片）

CSI 口罩由羅湖懲教所的女犯人在工場生產，每月可以生產100萬至125萬個，以成本價向政府供應，市面上未有公開發售。因應市面上的口罩供應短缺，社會一直有聲音要求政府派發內部口罩儲備，惟政府一直無動於衷，有醫護前線亦透露醫院防疫工具供應開始緊張。

屯門公園今日再現跳舞大媽的身影，引起大批街坊不滿並聚集。高登討論區facebook專頁今日有屯門公園直播片段，下午專頁貼出多張高清照片，指有部分大媽疑似配戴着由懲教署生產的口罩，圖片清晰可見，大媽的口罩明確印有CSI字樣。有網民質疑有政府人員知法犯法私下取用或販賣公用口罩，要求政府交代。

政府發言人於晚上發稿澄清，懲教署在疫情發生前有向一些非政府機構供應口罩，因此坊間有人使用懲教署生產的口罩不足為奇。由於本地口罩需求殷切，現時懲教署已停止承接政府物流服務署以外的訂單，物流署只會供分發予各有需要的部門使用，不會運往香港境外，又指公職人員如被發現盜取口罩，政府會依法跟進。

發言人又強調，政府正全力增加香港口罩供應，包括1）進行全球採購；（2）與內地相關部門聯繫以加快口罩清關及應市；（3）聯絡內地生產商增加生產供港口罩；（4）增加本地產量；（5）呼籲私人機構捐贈等。