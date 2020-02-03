【武漢肺炎】民建聯倡禁任何人經內地口岸入境　市民回港隔離14日

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，香港至今確診15宗個案。民建聯今日中午12時臨時召開記者會，要求港府禁止任何人循內地口岸入境，除非拿到醫生健康證明。至於回港港人，民建聯建議需隔離14日，包括配帶電子手帶追縱行蹤，確保不可進入人群。 民建聯不認同以上建議是「全面封關」，因港人仍可循內地口岸回港。但按外界對「全面封關」的詮釋，主要針對內地居民，故民建聯的建議已被解讀為變奏版「全面封關」。

九龍東議員柯創盛表示，市民對於在居所附近設置檢疫中心及「指定診所」有意見，他促請政府選址必須遠離民居。

民建聯主席李慧琼在記者會上表示，由於未來二至三星期屬疫情會否在社區蔓延的關鍵期，加上除湖北省外亦有其他地區，包括廣洲、深圳都有本地確診個案，故該黨要求政府盡快採取果斷、嚴厲的入境管控措施。

民建聯副主席陳克勤補充指，防止疫情的最有效方法是作好人流管制，他認為應禁止任何人經由內地口岸入境，除非拿到健康證明。如香港居民經內地口岸回港，必須要作14日隔離及家居追蹤，如佩戴智能手帶等。

由於現時在內地要拿到健康證明，包括證明沒有感染武漢肺炎病毒，手續繁瑣，故民建聯的建議可說等於禁止包括內地居民在內的內地所有非港人入境。

被問到是否支持醫護人員的訴求「全面封關」？陳克勤稱，現時最重要是令兩地人流減少，他指封關目的同樣為斷絕外來的感染，在這方面他們沒有排除亦是選項之一，但強調未做之前應該要有更嚴謹的入境政策。故他們建議所有人從內地來港都要有健康證明，否則的話不能入港；香港居民則要求他們回港後進行14日家居隔離及醫學追蹤。

除了收緊口岸入境管控，民建聯亦促請政府做好穩定口罩供應，以及徵用土地滿足興建「隔離營」的需要。

柯創盛倡選用迪士尼樂園二期空地或租用大型郵輪作隔離設施

九龍東議員柯創盛表示，市民對於在居所附近設置檢疫中心及「指定診所」有意見，他促請政府選址必須遠離民居，包括考慮選用迪士尼二期預留空地或租用大型郵輪。同時他批評政府公布疫情消息緩慢，強調要實時發布最新情況，不應單靠每日的記者會。

早前新民黨同樣建議政府，選用迪士尼二期預留空地或租用大型郵輪作「隔離設施」。

促將口罩納入《儲備商品條例》 掌握定價及供應

周浩鼎促請政府將口罩納入《儲備商品條例》，以限制定價及掌握供應數量。他稱，了解到有本地廠商生產線希望生產口罩，冀政府能向他們配合。

鄭泳舜稱政府上周表示有800萬個口罩供應，但他指市面至今仍然短缺。他又指，現時更出現口罩的騙案，警方、海關等責無旁貸保障市民。