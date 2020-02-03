【武漢肺炎】羅致光籲醫護人員緊守崗位　共商如何減內地來港人流

武漢肺炎疫情持續，醫管局工會「醫管局員工陣線」不滿政府拒絕「封關」，今日起（3日）發動兩階段的工業行動。勞工及福利局局長羅致光出席新城電台節目時，呼籲醫護人員緊守崗位，將照顧病人放首位，又認為過去幾個月或令市民覺得可用不同方法迫政府滿足訴求。 羅又指，若全面封關後，從內地回港港人要強制隔離，但早前有個建議隔離設施被破壞，隔離設施不足情況下，他反問市民是否能接受數以萬計人進行家居隔離。

▼政府最新升級防疫措施▼

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羅致光今日接受新城電台訪問時指，近數個月社會事件或令市民不信任政府，覺得可透過不同方法，甚至違法行為壓迫政府，這些情況是經常可見。他認為，從抗疫而言，政府與醫護人員看法一樣，認同要減少中港兩地人來往人流，政府已關閉部分口岸，集中人手在其他口岸進行檢疫，認為可共同商討減少人流的可行方法。

羅致光又指，陸路口岸近9成人流都是回港港人，若封關後要強制隔離，質疑市民能否接受數以萬計人進行家居隔離，而政府無方法拒絕港人回港，直言「封關唔係講一聲咁簡單」。他強調，不應視乎入境人士是甚麼國家的人，而要看是否來自疫區。

羅致光認為在抗疫角度下政府與醫護人員看法一樣，認同要減少中港兩地人來往人流。（資料圖片／張浩維攝）

菲律賓日前宣布禁止外國人經內地、香港及澳門入境，即使是菲律賓人，回國後也要隔離14日，令在港工作的菲傭亦受新政策影響。羅致光回應稱，上周已和菲律賓及印尼使館溝通，希望令使館更了解本港防疫工作。他又補充，由昨日（2日）機場已實施離港亦要做檢疫，避免感染人士透過香港口岸去到其他國家。