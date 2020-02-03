【武漢肺炎】逾千醫護罷工　蔣麗芸：對政府不滿不應報復市民　

武漢新型冠狀病毒肺炎在香港已有15宗確診個案，醫管局員工陣線今（3日）發起罷工行動，要求政府立即封關。民建聯立法會議員蔣麗芸呼籲所有醫護人員緊守崗位，她認為醫護人員即使對政府不滿，都不應報復在香港市民身上，「與民為敵」。 工聯會立法會議員陸頌雄認為，是否封閉應從科學、抗疫、防疫的角度判斷，強調現時最重要是加強把關。他又指，若醫護人員在關鍵時刻罷工反而增加疫情爆發的風險，相信絕大部分醫護人員會堅守崗位。

蔣麗芸表示，現時正值流感高峰期，香港亦持續出現疑似武漢肺炎的個案，醫護人員已有很大壓力。她稱若有部分醫護人員罷工，不單令其他醫護人員「百上加斤」，更影響香港的病患者。（資料圖片/梁鵬威攝）

蔣麗芸指，現時正值流感高峰期，香港亦持續出現疑似武漢肺炎的個案，醫護人員已有很大壓力。她稱若有部分醫護人員罷工，不單令其他醫護人員「百上加斤」，更影響香港的病患者。

蔣麗芸要求醫管局向醫護人員提供足夠的防護用品，她稱根據《職業安全及健康條例》（香港法例第509 章），僱主須確保僱員工作時的安全，最起碼提供基本的安全設備，如口罩和消毒液等，她指已去信勞工及福利局局長及勞工處處長作相關建議。

陸頌雄表示，社會現時需要理性、團結和正能量，他稱醫護人員有罷工權利，但現在是否適合時機，社會需要深思。對於應否封閉，陸頌雄稱應該從科學、抗疫和防疫的角度判斷，強調現時應該的是加強把關。他又指，醫護人員在關鍵時刻罷工反而增加疫情爆發的風險，相信絕大部分醫護人員會堅守崗位。