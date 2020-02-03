【武漢肺炎】經民聯晤中聯辦副主任譚鐵牛　冀中央助穩定口罩供應

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，不少市民近日一直搶購口罩。經民聯今日（3日）上午與中聯辦副主任譚鐵牛會面，希望中央政府協助穩定口罩等供應。

經民聯領導層與中聯辦副主任譚鐵牛會面。（資料圖片）

多名經民聯成員今早前往中聯辦，反映對新型肺炎疫情淙關，包括經民聯監事會主席林建岳、經民聯榮譽主席兼立法會主席梁君彥、主席盧偉國、副主席林健鋒、張華峰、梁美芬及秘書長石禮謙。經民聯指，理解內地與香港目前都面臨口罩、消毒用品等供應緊張的情況，又指知道中央政府正加緊調度產能，增加產量，期望中央能協助香港紓緩「口罩荒」，穩定口罩供應。

經民聯指，有醫護人員反映防護物資庫存不足，他們因而向中央政府反映，希望中央亦協助穩定醫護人員防護物資的供應，確保前線醫護有適切保護裝備。

此外，經民聯亦要求港府嚴格執行跨境人流管制措施，訂定嚴格機制，規定入境人士如實申報身體狀況及行蹤，對疑似個案加強追蹤，以保障香港市民的安全及健康；亦要求港府應確保必要的跨境人流以及物流運輸的暢通，以維持香港經濟、民生活動的運作，包括醫療設備、日常用品及食物等供應充足。

中聯辦副主任譚鐵牛。（資料圖片）

另外，香港郵政早前暫停多項郵政服務，本港金融市場部分運作因此亦受到影響，導致劵商未能按時向投資者發出當日交易的單據及月結單，以供客戶核查。由於近日大市波動，增加不少交易風險，如延遲派遞相關單據，或令劵商誤觸證監條例相關規定。

對於當局逐步恢復郵件派遞服務，經民聯表示歡迎，並促請香港郵政盡快派送已積壓了一段時間的郵件，以助市民及早收取訂購的防疫用品，亦令金融活動得以正常運作，令香港作為國際金融中心的地位不致受損。