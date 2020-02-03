【武漢肺炎】元朗民政處餘不足400口罩　民政專員：用緊私伙口罩

元朗區議會今（3日）早召開特別會議討論疫情應對措施，元朗民政事務專員袁嘉諾被追問政府口罩倉庫存量時透露，現時元朗民政處僅餘不足400個口罩存量，「我哋同事自己、包括我今日都係用緊自己口罩。」他預料餘下口罩僅足供一星期使用，處方正向政府物流署加單。 袁嘉諾的說法引起哄堂嘩然，民主黨區議員伍軒宏在提問時向袁表示，「你都得返唔夠400個口罩，我唔想再為難你。」袁嘉諾稱自己是自願用私伙口罩，民政署在口罩未回復供應前，呼籲同事減少社交接觸，盡量在家工作。伍軒宏要求袁向政府轉達意見，向市面釋放一百萬至二百萬個懲教工業組生產的「CSI」口罩，以解社會燃眉之急。

食環署元朗區環境衛生總監蔡家偉表示，元朗區在過去半年內(2019年8月至2020年1月)共有2280宗檢控數字，當中包括939宗亂拋垃圾、61宗涉及隨地吐痰。自去年12月武漢肺炎肆虐，當局已指示食環職員集中針對吐痰情況嚴正執法，12月後共36人因隨地吐痰收罰款通知書。

通過動議促鄧炳強往武漢協助抗疫

元朗區議會今日通過動議，要求政府從速撥款購買防疫用品免費派發給市民，另外亦通過兩項與警務處有關的動議，分別要求警方增強人手於醫院、關口及隔離營等高危地區處理違規武漢肺炎病患與衝關人士，以及促請「一哥」鄧炳強率3000名前線警員義務往武漢協助當地居民及政府對抗疫情。

在席的民政事務專員袁嘉諾提醒指區議會應就區內事務給意見，「你哋有正面意見俾警務處，我哋會備悉。」

醫管局員工陣線今日（3日）起開始發起罷工，多名元朗區議員戴上白絲帶出席會議以聲援罷工行動。民主黨鄺俊宇強烈讉責食物及衛生局再次未有派員出席會議，他提到同日有醫護人員發動罷工逼政府封關，指前線醫護人員不甘心為人禍負責，「鬧到唔想再關你，費事鬧鬧下你又喊。」鄺俊宇在席上提臨時動議支持醫護人員以罷工爭取政府全面封關，獲全部在席議員以26票通過。