【武漢肺炎】懲教通宵製口罩　女囚向邵家臻投訴：加班反變減人工

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，引發香港出現「口罩荒」，政務司司長張建宗早前會見傳媒時表示，懲教署口罩工場將會24小時運作，希望由每日110萬口罩生產量增至180萬個。 社福界立法會議員邵家臻稱接獲囚友報料，指懲教工業組趕製口罩過程中涉出現不公情況。據女囚友稱，現時口罩工場需24小時運作，故需由其他工作場所調人手協助。女囚友透露，部分工作場所最高工資月薪可達$860，惟口罩工作連加班補水，最多只有600多元，對部分囚友而言是「被逼減人工」。此外，囚友每日只獲發一個口罩，即使不適亦只能反覆重用，強調院所在預防感染的措施粗疏。 《香港01》正向懲教署查詢事件。

政務司司長張建宗早前會見傳媒時表示，懲教署口罩工場將會24小時運作，希望由每日110萬口罩生產量增至180萬個。（資料圖片）

稱懲教職員刻意挑選不夠膽拒絕囚友

邵家臻在facebook表示，有女囚友報料稱，現時製造口罩的工作時間由原有的上午10時至下午4時半，強制增加3小時至晚上8點。她提及工作場所由原本的一班增加至兩班，還有額外加開的通宵班，故需要由其他工作場所調動人手。

邵家臻引述女囚友指，返通宵更的安排「表面上是你情我願」，但「懲教職員會刻意挑選不夠膽拒絕的女囚友『自願』參與，在職員的『要求』下沒有Say No可言。」

女囚友又透露，有四、五十歲的姨姨被挑選返通宵更，她們難免出現眼矇及手震等情況，惟職員會要求她們「照做住先」，待身體出問題才可調回原有工作場所。

邵家臻冀外界關注囚友趕製口罩的基本人權，同時促請懲教署顧及囚友意願、健康，同時應有合理的補水。（資料圖片/梁鵬威攝）

女囚友每天只獲一口罩 感不適都只能反覆重用

另外女囚友亦提到，她們的工資主要按不同工作場所的複雜程度釐訂，最高工資月薪可達$860，惟口罩的工作連加班的補水，最多只有600多元，對部分由其他工作場所調去的囚友是「被逼減人工」工作。她強調工資不加反減及24小時趕製口罩的安排，「變相是剝削囚友的工資、時間和健康。」

最重要是不論在那個場所工作，囚友每天只獲發一個口罩。其中工場和囚倉的馬桶在沖廁時都不能冚下廁板，更不可能做到「勤洗手」，「即使有囚友因各種原因噴嚏或咳嗽，口罩也只能反覆重用」，女囚友認為院所在預防感染的措施粗疏。

邵家臻冀外界關注囚友趕製口罩的基本人權，同時促請懲教署顧及囚友意願、健康，同時應有合理的補水，「囚友本來就不應負責口罩供應緊張的責任，這是香港特區政府的責任，囚友不應成為政府的代罪羔羊。」